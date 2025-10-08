George Clooney conferma la produzione di Ocean's 14 e svela nuove anticipazioni

George Clooney, durante la promozione di Jay Kelly al New York Film Festival, ha parlato di Oceans 14, il prossimo capitolo del franchise che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

La star ha confermato che il sequel verrà realizzato, aggiungendo inoltre ulteriori dettagli sull'atteso progetto.

La conferma di Clooney

Parlando di Ocean's 14, George Clooney, protagonista del film diretto di Noah Baumbach di cui potete leggere la nostra recensione, ha annunciato ufficialmente che il film verrà realizzato. La star ha sottolineato: "Warner Bros ha appena approvato il budget e stiamo cercando di organizzare la produzione".

L'attore ha aggiunto: "Si tratta semplicemente di capire le tempistiche e di stabilire una data per l'inizio della produzione. Probabilmente inizieremo le riprese tra nove o dieci mesi".

Clooney ha inoltre confermato il ritorno di altre star, sottolineando che è entusiasta all'idea di recitare nuovamente accanto ai suoi amici e colleghi: "Sì, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle e Julia Roberts. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono ancora dei cari amici. E quindi, la possibilità di lavorare insieme sarebbe divertente".

I primi dettagli sul progetto

Lo sviluppo di Ocean's 14 è in corso da alcuni anni: nel mese di dicembre 2023, infatti, George aveva già confermato che la sceneggiatura era stata completata dichiarando: "Abbiamo uno script realmente buono per un altro film del franchise, quindi potremmo finire per farne un altro. Si tratta di uno script davvero grandioso".

Attualmente non si sa ancora chi sarà il regista del sequel in cui Clooney aveva la parte di Danny Ocean. Edward Berger ha rinunciato alla proposta che gli era stata fatta, mentre David Leitch era stato indicato come impegnato nelle trattative con la produzione, tuttavia non sono stati annunciati aggiornamenti sulla situazione.