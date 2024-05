Oceania: Dwayne Johnson mostra il dietro le quinte del prossimo film live-action

The Rock conferma che la produzione del live-action di Oceania inizierà in autunno.

A febbraio, la Disney ha sorpreso i fan con la notizia che Oceania 2 era in lavorazione e che sarebbe arrivato nelle sale alla fine dell'anno. Subito dopo l'annuncio del progetto, è stato confermato che Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson sarebbero tornati a dare la voce a Vaiana e Maui.

Oltre al sequel, è in fase di realizzazione anche un live-action di Oceania, in cui Johnson riprenderà il ruolo di Maui. Il progetto è stato rinviato, ma The Rock è già al lavoro. L'attore ha condiviso su Instagram un video dietro le quinte in cui canta la grande canzone del suo personaggio, "You're Welcome". Potete vedere il video qui sotto:

The Rock conferma che la produzione del live-action di Oceania inizierà in autunno.

Oceania: il trailer live-action fan-made con Dwayne Johnson e Zendaya diventa virale

Oceania: Vaiana affronta Maui in una foto del film

Auli'i Cravalho non tornerà nel live-action

Quando è stata diffusa la notizia del live-action di Oceania, molti fan della Disney si sono chiesti se Auli'i Cravalho avrebbe ripreso il ruolo del personaggio principale, che aveva originariamente doppiato quando aveva 14 anni. La Cravalho, che oggi ha 23 anni, ha recentemente confermato su Instagram che non interpreterà Vaiana nel live-action, ma che sarà comunque coinvolta nella produzione.

"Aloha Mai Kakou", ha esordito la Cravalho. "Come sicuramente avrete già sentito, il live-action di Oceania è in lavorazione e tutti voi avete aspettato molto pazientemente degli aggiornamenti. Quindi, ho scritto alcune cose. Quando a 14 anni sono stata scritturata per il ruolo di Vaiana, questo ha cambiato meravigliosamente la mia vita e ha dato inizio alla mia carriera. In questa versione live-action non riprenderò il ruolo. Credo che sia assolutamente vitale che il cast rappresenti accuratamente i personaggi e le storie che vogliamo raccontare". Quindi, in qualità di produttrice esecutiva del film, non vedo l'ora di aiutare a trovare la prossima attrice in grado di rappresentare lo spirito coraggioso, l'innegabile arguzia e la forza emotiva di Vaiana".