Oceania 2: Vaiana è un'adulta nel primo poster del sequel animato Disney, il trailer uscirà domani

La Walt Disney Pictures ha annunciato che il primo trailer del suo prossimo sequel animato, Oceania 2, sarà diffuso online domani e la star Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso sui social media il primo poster del film. Johnson riprenderà il ruolo del semidio polinesiano mutaforma Maui, insieme ad Auli'i Cravalho, che sarà ancora una volta la voce del personaggio principale.

Il sequel di Oceania era stato originariamente concepito come una serie Disney+, ma si dice che i dirigenti dello studio siano rimasti così colpiti dal lavoro dello sceneggiatore e regista David G. Derrick Jr. sugli episodi iniziali che hanno deciso di rinnovare le sue idee per un unico film per il grande schermo.

Oceania 2, l'epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e profonde per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

Potete guardare il poster qui sotto, insieme a una nuova immagine promozionale che ci dà un primo sguardo alla versione un po' più anziana di Vaiana nel sequel.

The ocean is calling her back ????????



Experience the new trailer for Disney's #Moana2 tomorrow and see the movie only in theaters November 27, 2024!



~ Maui???? pic.twitter.com/B3kM2zNGKl — Dwayne Johnson (@TheRock) May 28, 2024

The first trailer for 'MOANA 2' premieres tomorrow at 8 am ET. ????



A new look has been released. pic.twitter.com/cg3WVSN5zd — Disney Animation Promos (@DisneyAPromos) May 28, 2024

Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.

Oceania: il trailer live-action fan-made con Dwayne Johnson e Zendaya diventa virale

Il live-action

È in lavorazione anche un remake live-action di Oceania, la cui uscita è attualmente prevista per il 2026. Johnson tornerà nel ruolo di Maui, ma Cravalho durante un'intervista ha spiegato che non riprenderà i panni del suo personaggio. The Rock ha recentemente rivelato che un'attrice è stata scritturata per il ruolo, ma non è ancora stata annunciata ufficialmente. "Una delle cose più emozionanti è stata trovare la nostra Vaiana. Non posso ancora dirvi di chi si tratta, ma la ricerca è stata molto emozionante".