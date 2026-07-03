Oceania 3 si farà? Dwayne Johnson: "La Disney me ne ha già parlato ma prima lasciate uscire il live-action"

Mentre il remake live action di Oceania si prepara ad arrivare nelle sale, Dwayne Johnson ha offerto il primo vero aggiornamento sul futuro della saga animata. L'attore ha confermato che Disney ha già avviato le discussioni su Oceania 3.

L'arrivo del live action di Oceania non rappresenta la fine del viaggio di Vaiana. Anzi, potrebbe essere soltanto una tappa intermedia. A pochi giorni dall'uscita del nuovo adattamento, Dwayne Johnson ha lasciato intendere che il mondo creato da Disney è destinato ad allargarsi ancora con un terzo capitolo animato.

Disney guarda già oltre il live action

Negli ultimi mesi l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sul remake con attori in carne e ossa, ma dietro le quinte il futuro della saga sembra essere già in movimento. Durante un'apparizione a Londra, dove ha partecipato a sorpresa a uno spettacolo musicale dedicato a Oceania, Dwayne Johnson è stato interrogato sulla possibilità di un terzo film animato.

Locandina di Oceania

La risposta è stata breve: "Sì, abbiamo parlato di "Oceania 3"". L'attore è poi tornato sull'argomento durante una conferenza stampa organizzata a Rio de Janeiro. In quell'occasione ha spiegato che la priorità resta il debutto del live action, previsto nelle sale tra pochi giorni, ma ha lasciato intendere che il lavoro sul nuovo capitolo potrebbe arrivare subito dopo.

"Prima lasciamo uscire il live action di "Oceania". Abbiamo due autori straordinari come Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che hanno già scritto i film precedenti, e saranno loro a occuparsi anche della sceneggiatura di "Oceania 3"." Le dichiarazioni arrivano dopo il finale di Oceania 2, che aveva lasciato aperte diverse questioni narrative, alimentando le ipotesi su un possibile seguito.

Una saga che continua a crescere

L'eventuale terzo capitolo nascerebbe dopo due risultati molto diversi ma ugualmente importanti per Disney. Il primo Oceania, uscito nel 2016, ha raccolto circa 687 milioni di dollari al botteghino mondiale, trasformandosi con il passare degli anni in uno dei titoli più popolari del catalogo dello studio.

Oceania: una scena suggestiva del film animato

Il secondo film ha seguito un percorso insolito. In origine era stato concepito come una serie destinata a Disney+, prima che il progetto venisse completamente ripensato e trasformato in un lungometraggio per il cinema. La scelta si è rivelata vincente: l'incasso finale ha superato il miliardo di dollari nel mondo, fermandosi a quota 1,059 miliardi.

Se il progetto riceverà il via libera definitivo, è previsto il ritorno di Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho, che tornerebbero a prestare la voce rispettivamente a Maui e Vaiana nella versione originale. Per il momento Disney non ha diffuso dettagli sulla trama né sugli altri componenti del cast.

Prima di qualsiasi annuncio ufficiale, però, toccherà al live action convincere il pubblico. Diretto da Thomas Kail, il film riprende la storia del classico animato con Catherine Laga'aia nel ruolo di Vaiana, chiamata ancora una volta dall'oceano a salvare la propria isola. Nel cast figurano anche John Tui, Frankie Adams, Rena Owen e Jemaine Clement, mentre la colonna sonora introduce l'inedito Along the Way, scritto da Lin-Manuel Miranda, accanto ai brani più celebri del film originale.

L'adattamento arriverà nelle sale il 10 luglio 2026. Solo dopo il suo debutto Disney deciderà con ogni probabilità quando sarà il momento di rimettere in viaggio Vaiana e Maui con una nuova avventura animata.