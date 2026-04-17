Oceania, Dwyane Johnson sul remake: "Il personaggio di Maui è ispirato a mio nonno"

L'attore ha ripreso il ruolo di Maui che già aveva doppiato nella versione animata della storia e si è aperto sul suo rapporto con il personaggio e di come la sua famiglia sia tra le ispirazioni principali

Un altro dei più grandi film d'animazione della Disney sta per diventare un film live-action: anche Oceania è sbarcato a Las Vegas, durante la presentazione dello studio alla CinemaCon, con Dwayne Johnson che è salito sul palco per mostrare in anteprima alcune nuove immagini del film.

Oceania: Dwayne Johnson nei panni del dio Maui

Il nonno di Dwayne Johnson ha ispirato Maui

"Ho vissuto con il personaggio di Maui per più di 10 anni", ha detto Johnson, che riprende il ruolo del semidio che ha interpretato nell'originale animato del 2016 e nel sequel del 2024.

"La versione animata è stata un'esperienza semplicemente incredibile per noi polinesiani", per poi aggiungere: "Il personaggio di Maui è stato profondamente ispirato da mio nonno". La star ha poi preso il telefono per condividere una foto del suo defunto nonno, suscitando l'applauso della folla: "Questo è per te, Grande Capo".

Locandina di Oceania

Dall'animazione al live-action, il nuovo Oceania

Spiegando perché abbia voluto realizzare una versione live-action di questa storia, Johnson ha dichiarato: "C'è qualcosa di speciale e importante [quando] si trasforma un film d'animazione in un live-action. Abbiamo la possibilità di mostrare la nostra isola del Pacifico e persone reali, ed è un'esperienza che ti rende umile e ti ispira allo stesso tempo".

L'attore ha poi espresso il suo orgoglio nel recitare al fianco della nuova arrivata Catherine Laga'aia nel ruolo della protagonista: "Tutti gli uomini di ogni età dovrebbero difendere e sostenere tutte le donne".

Quando Laga'aia è salita sul palco, l'attrice australiana ha esclamato: "Sono cresciuta guardando Oceania con la mia famiglia, quindi sono incredibilmente emozionata di far parte di questa avventura".

La descrizione del trailer mostrato alla CinemaCon

I due hanno quindi presentato un nuovo trailer di Oceania, in cui si vede un momento in cui alla protagonista viene detto: "Vaiana, l'oceano ti ha scelta". Il filmato mostra l'incontro tra Vaiana e Maui, con quest'ultimo che le dice: "Non preoccuparti, Maui ha sempre tempo per i fan". Più avanti, dichiara: "Andiamo a salvare il mondo".

Il film presenta brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta dallo stesso Mancina. L'uscita nelle sale è prevista per il 10 luglio 2026, in piena stagione estiva..