Dwayne Johnson: sua figlia non crede che l'attore sia Maui in Oceania (VIDEO)

Dwayne Johnson non si arrende: prima o poi convincerà la figlia che lui è proprio Maui del film Oceania della Disney. Come si vede nel video qui sotto però, la bambina non gli crede.

The Rock, alias Dwayne Johnson, non può ancora uscire di casa per via a causa dell'emergenza sanitaria, ma oltre a passare il tempo tra un allenamento e l'altro, ha scoperto un interessante hobby: cercare di convincere la figlia più piccola che lui è proprio il semidio Maui. Ma è tutto invano.

Dwayne Johnson e sua figlia Tia hanno trascorso molto tempo cantando insieme negli ultimi mesi. Sembra che la giovane Tia sia una grande fan di "You're Welcome" di Oceania, resa nella versione italiana come "Tranquilla". Ma non importa quante volte Dwayne provi a cantare con la voce reale di Maui, a quanto pare lei non è ancora convinta che suo padre sia in realtà il protagonista.

Abbiamo visto diversi video in cui il roccioso Dwayne cercava (invano) di convincere la figlia, cantando ogni volta per lei. A questo punto, sarà davvero un po' triste quando Tia si renderà conto che, effettivamente, suo padre ha davvero interpretato Maui e accetterà che è proprio lui a cantare anche nel film animato. Chiaramente, nel frattempo, Dwayne Johnson si sta divertendo un mondo a giocare con sua figlia nel tentativo di convincerla.