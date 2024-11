Oceania 2 infrange il record di incassi stabilito da Frozen 2

Oceania 2 continua a riscrivere i libri di storia del box office infrangendo un altro record. Il sequel animato ha incassato ben 28 milioni di dollari nel giorno del Ringraziamento, superando di gran lunga i 15 milioni di dollari che Frozen 2 della Disney aveva guadagnato nello stesso periodo festivo nel 2019.

Oceania 2 ha già guadagnato 85,5 milioni di dollari in patria e si prevede che incasserà 175 milioni di dollari nel weekend esteso di cinque giorni, superando le stime iniziali diffuse prima del debutto. Alcuni ritengono che potrebbe superare i 200 milioni di dollari.

Come sta andando il botteghino?

Anche se Oceania 2 ha sbaragliato la concorrenza, gli altri film stanno reggendo abbastanza bene il confronto. Secondo Variety, il campione della scorsa settimana, Wicked, dovrebbe guadagnare 105,6 milioni di dollari questo week-end, mentre Il Gladiatore 2 dovrebbe aggiungere 45 milioni di dollari al suo bottino nazionale.

Nonostante abbia ricevuto recensioni tiepide da parte della critica, Oceania 2 non ha perso tempo a stabilire un record di incassi. Il film ha ottenuto 13,8 milioni di dollari dalle proiezioni in anteprima di martedì sera, il risultato più alto per un'uscita nel giorno del Ringraziamento.

Oceania 2 ha anche superato di gran lunga il suo predecessore. Nel 2016, il film originale ha visto un'apertura di 82 milioni di dollari nei cinque giorni del Ringraziamento, raggiungendo un totale nazionale di 248,7 milioni di dollari.

Il sequel mostrerà Vaiana ricevere una "chiamata" dai suoi antenati e la richiesta di raggiungere luoghi mai raggiunti nella speranza di poter assicurare il futuro del suo popolo. La storia è ambientata tre anni dopo Oceania. Vaiana (Auli'i Cravalho) partirà per provare a trovare la misteriosa isola di Motufetu con un equipaggio composto da altri abitanti del suo villaggio e il semidio Maui (Dwayne Johnson), senza dimenticare Hei-Hei e Pua. Motufetu, che in passato teneva in connessione tutte le isole della Polinesia, è ora controllata da Nalo, l'invidioso dio delle Tempeste. La missione di Vaiana è quella di riunire di nuovo le isole e proteggere la sorellina Simea.