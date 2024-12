Oceania 2 supera i 13 milioni di euro al box office italiano

L'avventura polinesiana Disney Oceania 2 continua ad affascinare il pubblico nostrano, incassando milioni su milioni al box office italiano. La pellicola animata con le voci originali di Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho si conferma campione d'incassi aggiungendo altri 4 milioni di euro a un lauto bottino che si aggira ora sui 13,4 milioni complessivi ottenuti e 536.045 presenze (dati Cinetel). Gli spettatori continuano a premiare la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, in italiano, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e Raphael Gualazzi e della cantante Giorgia.

Tilda Swinton e Julianne Moore a colloquio

Debutto solido, anche se non eccezionale, per il nuovo film di Pedro Almodovar, il primo in lingua inglese. Tema delicato e doloroso - l'eutanasia - per il cineasta spagnolo che si avvale del talento delle dive Julianne Moore e Tilda Swinton per raccontare una storia toccante di amicizia e autoaffermazione di sé a confronto con la malattia. Premiato con il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre, La stanza accanto apre con 754.000 euro di incasso raccolti in 430 sale e 107.319 presenze. In atmosfera natalizia difficile fare i conti col predominio Disney, ma vedremo come la pellicola se la caverà sulla lunga distanza.

Guadagna ancora una posizione il nuovo atteso film di Gabriele Salvatores, il fiabesco Napoli - New York, epica avventura che vede protagonisti due bambini napoletani in fuga dalla miseria del Dopoguerra che si imbarcano clandestinamente in una nave diretta verso il Nuovo Mondo. Altri 959.000 euro portano il film interpretato da Pierfrancesco Favino e dai piccoli Antonio Guerra e Dea Lanzaro a 3,1 milioni di euro. Per scoprire i dettagli dell'avventurosa piccola a misura di bambino, potete leggere la nostra recensione di Napoli - New York.

Stabile in quarta posizione Il ragazzo dai pantaloni rosa, film-denuncia sul bullismo interpretato da Claudia Pandolfi che si è rivelato la sorpresa del botteghino italiano. A cinque settimane dall'uscita, il film incassa altri 539.000 euro raggiungendo un totale di 7,8 milioni totali e diventando il primo incasso italiano dell'anno dopo aver superato Parthenope di PaolO Sorrentino. Cifre da capogiro per la pellicola che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo.

Il ragazzo dai pantaloni rosa, Claudia Pandolfi e Samuele Carrino: "Il bullismo? Battiamolo abbracciandoci"

In calo gli incassi de Il Gladiatore 2, quinto con altri 508.000 euro che, dopo 4 settimane dall'uscita, permettono al film di superare i 9 milioni di euro. Tutto merito dello spettacolo a tinte forti fornito da un cast di altissimo livello, capitanato da Paul Mescal, e dallo stile roboante di Ridley Scott, che non ama le mezze misure. Tra battaglie all'ultimo sangue con tanto di squali e rinoceronti, drammi familiari e imprese epiche per la gloria, l'Antica Roma che vediamo sul grande schermo è più seducente ed emozionante che mai.