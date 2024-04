Oceania 2: Vaiana è più adulta nella prima foto, che conferma il ritorno di Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson

Vaiana è cresciuta e pronta per una nuova avventura nella prima immagine di Oceania 2, preannunciato sequel del cartoon Disney che vedrà il ritorno dei doppiatori del primo capitolo Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho. La Disney ha condiviso un nuovo sguardo all'atteso sequel del musical del 2016 in cui vediamo una Vaiana più matura mentre sorride e brandisce la sua pagaia su una barca, circondata dall'acqua. In lontananza compare quella che sembra una gigantesca creatura marina o terra. O entrambe le cose?

Auli'i Cravalho, 23 anni, tornerà a dar voce a Vaiana mentre Dwayne Johnson, 51 anni, riprenderà il ruolo di suo amico, il leggendario semidio Maui. Il sequel sarà scritto e diretto da David G. Derrick Jr., che ha lavorato come story artist per l'originale Oceania.

Torneranno anche i compositori Opetaia Foa'i e Mark Mancina per creare le nuove canzoni originali a fianco delle nuove arrivate Abigail Barlow ed Emily Bear, creatrici di The Unofficial Bridgerton Musical. Non è previsto il ritorno di Lin-Manuel Miranda, che ha contribuito alla scrittura delle canzoni del primo episodio.

La sinossi di Oceania 2

Walt Disney Company ha diffuso la prima sinossi di_ Oceania 2_, definendolo un "musical animato epico completamente nuovo".

A tre anni dal suo primo viaggio, Vaiana è impegnata in un lungo viaggio alla ricerca di persone oltre le coste di Motunui. Assieme a Maui e a un nuovissimo equipaggio di improbabili marittimi, Vaiana si imbarca alla volta dei lontani mari dell'Oceania in acque pericolose per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

"Oceania rimane un franchise incredibilmente popolare e non vediamo l'ora di darvi maggiori dettagli su Vaiana e Maui quando Oceania 2 arriverà nei cinema questo novembre", ha affermato Bob Iger, CEO della Walt Disney Company, in un annuncio a sorpresa il 7 febbraio anticipando l'arrivo del sequel. Inoltre, sarebbe in lavorazione una versione live-action di Oceania anticipata dallo stesso Daynwe Johnson che al momento sarebbe in stand-by per far spazio al sequel animato.