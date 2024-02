Oceania 2: a novembre arriverà il sequel del film animato, inizialmente ideato come serie tv

Oceania 2 arriverà nei cinema a novembre: il sequel del film animato era stato ideato inizialmente come una serie tv e ora, invece, sarà distribuito nelle sale americane dal 27 novembre.

Tra un anno, il 27 giugno 2025, arriverà invece nelle sale la versione live-action con protagonista Dwayne Johnson, che riprenderà il ruolo di Maui.

I primi dettagli del progetto

Bob Iger, CEO della Disney, ha dichiarato: "Oceania rimane un franchise incredibilmente popolare e non vedo l'ora di regalarvi più Vaiana e Maui quando il film arriverà nei cinema questo novembre".

Lo studio ha condiviso un breve video di presentazione e un'immagine tratta dal nuovo capitolo della storia.

Il sequel mostrerà Vaiana e Maui, insieme a un nuovo gruppo di personaggi, che intraprendono un viaggio in acque pericolose, vivendo un'avventura senza precedenti, dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai loro antenati.

Alla regia è stato impegnato Dave Derrick Jr, mentre Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e Mark Mancina si sono occupati delle musiche.

Oceania 2: la prima foto del film

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

La trama del primo capitolo della storia

Il film è incentrato su una vivace adolescente di nome Vaiana (Auli'i Cravalho) che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s'imbatterà nel semidio in disgrazia Maui (Dwayne Johnson) che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l'oceano in un viaggio pieno d'azione che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l'antica ricerca dei suoi antenati e troverà l'unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.

Oceania è stato diretto dai veterani dell'animazione Ron Clements e John Musker. A occuparsi delle musiche sono stati Lin-Manuel Miranda, il compositore Mark Mancina e Opetaia Foa'i (fondatore e cantante della premiata band internazionale Te Vaka).