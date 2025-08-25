Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare

Dopo quattro decenni, le sorelle più famose del mondo anime tornano a colpire: Occhi di Gatto festeggia i 40 anni con una nuova versione che unirà nostalgia e modernità, portando su Disney+ un classico senza tempo pronto a conquistare fan storici e nuove generazioni.

Occhi di Gatto, un ritorno carico con stile

Disney+ Japan ha svelato dettagli cruciali sul revival di Occhi di gatto, l'anime che negli anni '80 ha segnato un'epoca. Il progetto, prodotto da TMS Entertainment e affidato alla regia di Yoshifumi Sueda (High School DxD Hero), arriverà il 26 settembre in esclusiva sul brand "Star".

Alla sceneggiatura troviamo Hayashi Mori, già autore di Sand Land: The Series, mentre il design dei personaggi e la supervisione all'animazione sono nelle mani di Yosuke Yabumoto (The Legendary Hero is Dead!). Le atmosfere saranno ulteriormente raffinate dalle musiche composte da Tuki Hayashi, noto per il suo lavoro su Haikyu!!! e My Hero Academia.

Il cast vocale si annuncia all'altezza delle aspettative: Mikako Komatsu darà voce a Hitomi Kisugi, Ami Koshimizu interpreterà Rui, mentre Yumiri Hanamori sarà Ai. Completa il quartetto principale Takuya Satō nel ruolo dell'ispettore Toshio Utsumi.

A impreziosire il ritorno, la popolarissima cantante Ado offrirà una reinterpretazione del leggendario tema d'apertura del 1983, originariamente firmato da Anri. Una scelta che promette di accendere la scintilla nostalgica dei fan storici e al contempo introdurre la serie a una nuova audience.

Il fascino intramontabile delle sorelle ladre

Nato dalla mente di Tsukasa Hōjō, Occhi di Gatto racconta le avventure delle tre sorelle Kisugi: gestori di un caffè alla luce del giorno, ma audaci ladre d'arte dopo il tramonto. Pubblicato tra il 1981 e il 1985, il manga divenne rapidamente un cult, generando due celebri stagioni animate negli anni '80 e consolidando il suo status nell'immaginario pop.

La locandina di Occhi di Gatto

Il ritorno del brand non si limita all'animazione. Negli ultimi anni il franchise ha conosciuto un rinnovato interesse: nel 2023 ha debuttato il crossover Lupin III vs. Cat's Eye su Amazon Prime Video e, nello stesso anno, una serie live-action francese ambientata ai giorni nostri ha conquistato TF1 e il pubblico internazionale, ottenendo già una seconda stagione.

Ora, con il nuovo anime che segna il 40° anniversario, Occhi di Gatto si prepara a un rilancio globale che intreccia il fascino vintage all'energia delle nuove produzioni.