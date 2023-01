Lupin III vs Occhi di Gatto, su Prime Video in streaming da oggi

Lupin III vs Occhi di Gatto, il primo crossover tra le due amatissime serie, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 27 gennaio 2023.

Lupin III vs Occhi di Gatto, il primo crossover tra le due amatissime serie, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 27 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Lo speciale è diretto da Kōbun Shizuno, che aveva diretto diversi film di Detective Conan in precedenza, e Hiroyuki Seshita, che aveva precedentemente co-diretto una trilogia di film anime Godzilla con Shizuno. È il secondo media di Lupin III dopo il film del 2021 a essere completamente animato in CGI, simile all'aspetto e all'estetica dei già citati film anime Godzilla su cui hanno lavorato i co-registi. Sorprendentemente, Lupin III VS Cat's Eye è anche il primo prodotto originale di Lupin prodotto per Amazon Prime Video.

Lupin III, il grande ladro, l'uomo che ama la libertà e vive nel romanticismo, non fallisce mai nel tentativo di derubare la sua preda. Gli Occhi di Gatto sono le donne della notte, che creano confusione secondo le loro regole, a volte sono ladri impossibili da catturare, altre volte sono tre belle sorelle che gestiscono un cafè. L'obiettivo di tutti i protagonisti sono i "tre dipinti", lasciati in eredità dal padre delle tre sorelle e che porteranno a una esaltante resa dei conti tra Lupin e i Gatti.