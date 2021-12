Cristina D'Avena: Occhi di Gatto conquista il disco d'oro dopo 36 anni

Meglio tardi che mai: Cristina D'Avena dopo 36 anni ha conquistato il disco d'oro per la sigla di Occhi di Gatto, pubblicata per la prima volta in vinile nell'ormai lontano 1985.

Un'intera generazione è cresciuta cantando le canzoni di Cristina D'Avena, la cantante bolognese, 57 anni, ha inciso la prima sigla nel 1981. Da allora ha venduto circa 7 milioni di dischi, tra singoli e brani. Nel 1982 ha ottenuto il suo primo Disco d'oro grazie a la Canzone dei Puffi, nel frattempo ha continuato a mietere successi: nel 1985 ha ottenuto con l'album Kiss Me Licia il Disco di platino e i suoi concerti ancora oggi registrano il sold out.

Oggi Cristina D'Avena ha ottenuto l'ennesimo riconoscimento, anche se incredibilmente è arrivato con 36 anni di ritardo. Il suo singolo Occhi di gatto è stato certificato disco d'oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana n.52 del 2021. Il vinile del singolo è stato pubblicato nel lontano 1985, il brano è contenuto anche nell'album Fivelandia 3, la collana che conteneva le sigle dei cartoni animati trasmessi da Mediaset.

Cristina D'Avena, appena appresa la notizia, ha voluto pubblicare un post su Instagram per informare e ringraziare i suoi follower, nella caption ha scritto "Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano 'Occhi di gatto' è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera... Vi amoooo!"

Occhi di Gatto, poche settimane fa, è stato anche scelto come lip sync nel corso della prima puntata di Drag Race Italia, Cristina D' Avena è stata infatti la super ospite dell'esordio nel nostro paese del format creato da RuPaul.