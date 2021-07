The O.C., Rachel Bilson: "Triangolo sentimentale con Samaire Armstrong e Adam Brody anche nella realtà"

Rachel Bilson confessa di aver provato vera gelosia per la collega Samaire Armstrong quando si è creato un vero e proprio traingolo sentimentale, sul set di The O.C., che vedeva coinvolto anche Adam Brody.

Secondo Rachel Bilson, la vita imitava l'arte sul set di The O.C., soprattutto riguardo a un certo triangolo sentimentale con Samaire Armstrong e Adam Brody.

Zachary Levi e Rachel Bilson nell'episodio Chuck vs. Gli insaccati

L'attrice, che ha interpretato Summer Roberts nel dramma adolescenziale, ha svelato che il triangolo amoroso sullo schermo si è riproposto nella vita reale, creando "tensione" tra lei e la costar Samaire Armstrong. Nella serie, il personaggio di Armstrong, Anna Stern, esce con Seth Cohen (Adam Brody), che in realtà è innamorato di Summer. All'epoca dello show, Adam Brody e Rachel Bilson si sono frequentati nella vita reale per tre anni.

Riguardando la serie, Rachel Bilson ha confessato di non poter evitare di reagire visceralmente a una delle scene intime di Adam Brody con Samaire Armstrong.

"Quando Seth è in camera da letto con Anna e lei lo bacia, vedo che Samaire gli infila la lingua in bocca!" ha commentato la Bilson nel podcast Welcome to the OC, Bitches, che conduce con la costar Melinda Clarke (Julie Cooper nello show). "Lo sto guardando e lei fatto scivolare la lingua e io vengo trasportata indietro a 18 anni fa e divento un po' gelosa! 'Um, cosa stai facendo, gli stai infilando la lingua in bocca?'"

Mischa Barton su The O.C. e la sessualizzazione dei media: "Ero ancora vergine e mi sentivo a disagio"

L'attrice ha aggiunto: "Era come un triangolo sentimentale che dallo schermo si trasferiva nella vita reale. Ho visto la lingua e ho pensato 'Non c'è lingua in televisione!' Ricordo molto bene la tensione tra me e Samaire'"

Rachel Bilson e Adam Brody si sono lasciati nel 2006, mentre i loro personaggi si sono sposati nella quarta e ultima stagione di The O.C. Una breve reunion per i due attori, nel 2019, quando quando si sono incontrati all'aeroporto, è testimoniata da un selfie su Instagram.

Adam Brody è sposato dal 20214 con la collega Leighton Meester. A settembre è nato il loro secondo figlio. Rachel Bilson ha una figlia con Hayden Christensen, ma la copppia si è separata nel 2017.