Obi-Wan Kenobi: la serie bloccata perché troppo simile a The Mandalorian?

La serie su Obi-Wan Kenobi è in stallo a tempo indeterminato. A bloccare lo sviluppo dello show per la piattaforma Disney+, che arriverà in Italia (in anticipo!) il 24 marzo 2020, pare siano state le somiglianze della trama con l'altra serie spin-off della saga di Star Wars, The Mandalorian.

Il successo di quest'ultima e i risultati solo parzialmente soddisfacenti di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che è stato il film con meno incassi della sua trilogia, hanno tarpato le ali alla produzione su Obi-Wan, al momento orfano di progetti.

I fan di Star Wars attendono uno spin-off su Obi-Wan Kenobi praticamente dalla sua prima apparizione in Guerre stellari, quando il maestro Jedi era interpretato da Alec Guinness. Ucciso da Darth Vader, Obi-Wan torna nella trilogia prequel con il volto di Ewan McGregor e nelle vesti di mentore del giovane Anakin Skywalker. Nel 2017 Disney aveva annunciato l'idea di realizzare un film interamente dedicato a Kenobi, ma gli scarsi risultati portati a casa da Solo: A Star Wars Story avevano costretto invece i produttori a ripiegare sullo sviluppo di una serie.

Con l'uscita di The Mandalorian la storia si complica di nuovo. Secondo l'Hollywood Reporter, la trama dell'embrionale serie su Obi-Wan avrebbe infatti ricalcato lo schema dello show precedente, con Din Djarin che protegge Il Bambino, chiamato ormai affettuosamente Baby Yoda. La storia di Kenobi avrebbe con tutta probabilità giocato sul suo ruolo di protettore nei confronti di Luke e Leia, quindi le somiglianze sarebbero state evidenti.

Per scrivere la sceneggiatura dedicata a Obi-Wan Kenobi era stato chiamato Hossein Amini, ma viste le recenti problematiche sorte con The Mandalorian pare che Disney abbia iniziato a cercare un nuovo autore. Non tutto è perduto, quindi. Potrebbe ancora esserci un'apertura per il personaggio tanto caro agli amanti del vecchio universo di Star Wars, giunto alla conclusione con The Rise of Skywalker.

Aiutaci Obi-Wan Kenobi, sei la nostra unica speranza!