Obi-Wan Kenobi: Joby Harold, autore di John Wick 3, è il nuovo sceneggiatore

Obi-Wan Kenobi, la serie ambientata nell'universo di Star Wars, ha trovato il suo nuovo sceneggiatore: la produzione del progetto destinato a Disney+ ha scelto Joby Harold per l'incarico.

La notizia arriva dopo alcuni mesi dall'annuncio che la produzione dello show sarebbe stata posticipata di un anno e Hossein Amini aveva rinunciato all'incarico di firmare gli episodi.

Prima di entrare nel team del progetto televisivo, Joby Harold ha firmato la sceneggiatura di film come John Wick 3: Parabellum e Army of the Dead.

La serie dedicata al cavaliere jedi Obi-Wan Kenobi avrà come protagonista l'attore Ewan McGregor, già interprete dell'iconico ruolo nella trilogia prequel diretta da George Lucas.

Alla regia della puntata ci sarà Deborah Chow, ancora coinvolta nella produzione nonostante i cambiamenti avvenuti dietro le quinte.

La storia raccontata nelle puntate sarà ambientata dopo gli eventi raccontati in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e prima di Guerre stellari e, secondo alcune anticipazioni, dovrebbe apparire anche un giovane Luke Skywalker.