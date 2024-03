Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor non sa ancora nulla del futuro del personaggio nei progetti di Star Wars

Ewan McGregor ha parlato del possibile futuro di Obi-Wan Kenobi nella saga di Star Wars, svelando che non sa ancora nulla di un potenziale ritorno sul set.

L'attore è infatti stato recentemente protagonista della serie prodotta per Disney+, nel cui cast c'era anche Hayden Christensen nella parte di Darth Vader.

Il futuro del personaggio

L'attore, intervistato da LADbible, ha ammesso di non aver avuto alcun contatto con la Lucasfilm dopo aver concluso il lavoro sulla miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor ha sottolineato: "La verità è che ho parlato di aver dovuto mentire sulla realizzazione della serie Obi-Wan per anni, ho dovuto dire bugie e ora non lo sto facendo. Non lo so davvero. Non c'è stata alcuna telefonata da parte della Lucasfilm o della Disney in cui mi è stato detto: 'Facciamone un'altra'. Obi-Wan è stata realizzata come miniserie, ed è uscita e piace alle persone, aspetto di cui sono davvero, davvero felice".

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

L'interprete del cavaliere jedi ha aggiunto: "Amo interpretarlo. Spero che avremo un'occasione per realizzarne un'altra e sono sicuro che lo faremo. Sono piuttosto certo, ho ancora un paio di anni prima di avere la stessa età di Alec Guinness in Guerre Stellari. Quindi c'è ancora tempo per raccontare altre storie legate al personaggio".

Il cast della serie

Nello show hanno recitato anche Rupert Friend, Vivien Lyra Blair, Jimmy Smits, Simone Kessell, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Sung Kang, Kumail Nanjiani, O'Shea Jackson Jr., Indira Varma, Rya Kihlstedt.

Le sei puntate dello show erano ambientate dopo la trilogia prequel e mostravano Obi-Wan mentre cercava di salvare la principessa Leia dall'Impero.