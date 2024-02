Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor vuole la Stagione 2: 'Scrivete alla Disney'

Ewan McGregor ha ribadito il suo desiderio di vedere realizzata una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, e sembra che non sia l'unico a nutrire tali speranze.

Obi-Wan Kenobi, pochi alti e molti bassi

Uscita nel 2022, la prima stagione di Obi-Wan Kenobi è durata sei episodi, con un'epica resa dei conti tra il Maestro Jedi fuggito in esilio e il suo ex apprendista diventato Signore dei Sith Darth Vader.

Nonostante l'attesa intorno al progetto fosse molta, la serie ha finito per deludere gli appassionati di Star Wars. Tra gli elementi che hanno infastidito di più ci sono stati una regia svogliata e incolore e alcune interpretazioni non proprio memorabili. L'entusiasmo dei fan si è concentrato soprattutto per la reunion tra McGregor e Hayden Christensen, tornato nei panni di Anakin Skywalker / Darth Vader.

McGregor ai fan: "Scrivete alla Disney"

Tuttavia, Ewan McGregor spera ancora nella realizzazione di una seconda stagione, per colmare quel divario temporale che ancora manca a Una nuova speranza. L'attore ha anche chiesto ai fan di far sentire la propria voce alla Disney, l'unica che è nella posizione di decidere del futuro dello show.

Obi-Wan Kenobi non avrà una seconda stagione, ma potrebbe tornare in un film?

"In origine doveva esserci un film, e spesso ho pensato: 'Avrebbe dovuto essere un film?'. Ma penso che sia fantastico che l'abbiano fatto in questo modo, e che sia stata sviluppata una storia più lunga, e spero che sia più soddisfacente come risultato. Abbiamo avuto più tempo per raccontare una storia. Spero che ne facciano un altro. Potete scrivere tutti alla Disney?".