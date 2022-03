Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor usa la Forza... con le porte automatiche

Su Disney+ sta per arrivare l'attesa serie tv Obi-Wan Kenobi, dedicata al personaggio diventato cult nella saga e interpretato da Ewan McGregor, che ha rivelato di essere costantemente influenzato dal suo essere un grande Maestro Jedi e dal potere della Forza.

Obi-Wan Kenobi: una foto di Ewan McGregor

In un'intervista con Entertainment Weekly, proprio in occasione dell'uscita di Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor ha ammesso di usare spesso il famoso movimento della mano, come se usasse la Forza sulle porte automatiche in vari supermercati. Ecco cosa ha raccontato l'attore:

"Mi piace farlo con le porte automatiche solo per divertirmi. Faccio sempre una piccola mossa Jedi con le porte e occasionalmente sono stato sorpreso a farlo. Tipo al supermercato quando prendo fuori il mio carrello. Mi fa ridere ma quando mi sorprendono mi sento un po' in imbarazzo"

Ewan McGregor è molto orgoglioso del suo ruolo come Obi-Wan Kenobi, ma i suoi figli non apprezzano molto l'utilizzo della Forza al di fuori del set: "I miei figli sono totalmente insensibili all'intero trucco mentale Jedi. A loro non importa. Non funziona su di loro"

Ricordiamo che la serie Obi-Wan Kenobi riunirà Ewan McGregor e l'attore di Anakin Skywalker, ovvero Hayden Christensen, tra le tante novità attese nello show. La serie uscirà il prossimo 25 maggio su Disney+.