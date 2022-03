Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: "La serie è stata modificata perché era troppo triste"

Obi-Wan Kenobi riporterà al centro dell'universo di Star Wars uno dei più celebri personaggi della saga, interpretato da una star di primo piano come Ewan McGregor, il quale ha rivelato a EW i radicali cambiamenti imposti alla serie perché la prima versione sarebbe stata ritenuta troppo triste.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una foto della serie

Ewan McGregor e la produttrice Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, hanno svelato rivela che la prima sceneggiatura firmata dallo scrittore originale Hossein Amini era incredibilmente triste, così la produzione dello show è stata sospesa per modificare il tono. La produzione è stata posticipata da agosto 2020 a gennaio 2021 per consentire a Lucasfilm di coinvolgere nuovi sceneggiatori e creare una storia più solare:

"Abbiamo cercando, in definitiva, di creare una storia edificante e piena di speranza. È difficile quando inizi con un personaggio nello stato in cui è Obi-Wan dopo La vendetta dei Sith. Questa è un'epoca piuttosto cupa. Non puoi semplicemente agitare la bacchetta magica con qualsiasi scrittore e arrivare a una storia che rifletta necessariamente ciò che vuoi sentire."

L'autore di Army of the Dead Joby Harold è stato incaricato di revisionare lo script, lavorando a stretto contatto con la regista della serie Deborah Chow. I due hanno apportato un completo rinnovamento con "modifiche significative e con l'aggiunta di alcuni elementi diversi".

Sebbene la notizia della modifica delle sceneggiature possa risultare deludente per alcuni fan, Ewan McGregor continua a trovare il tono della serie piuttosto cupo e triste:

"Obi-Wan è devastato. È un uomo distrutto dopo quello che è successo con l'ordine Jedi alla fine dell'Episodio III, ma anche dopo quanto accaduto con Anakin, lo ha perso nel lato oscuro. Sente un'enorme responsabilità per questo, si seente in colpa".

Obi-Wan Kenobi sarà presentato in anteprima su Disney+ il 25 maggio.