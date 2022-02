Obi-Wan Kenobi: la data di uscita svelata dal primo poster

Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars prodotta per Disney+, grazie al suggestivo poster ha ora una data di uscita: il 25 maggio 2022.

L'immagine promozionale mostra il cavaliere jedi camminare attraverso le distese sabbiose del pianeta Tatooine, dove vive dopo lo scontro avuto con il suo padawan Anakin Skywalker, passato definitivamente al Lato Oscuro, e dove si trova Luke.

Obi-Wan Kenobi: il poster della serie

Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una volta da Hayden Christensen. Obi-Wan Kenobi dovrebbe vivere sul pianeta Tatooine con un'altra identità, come rivelato in Guerre stellari.

Nella storia saranno infatti coinvolti anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, interpreti di Owen e Beru Lars, che hanno accolto nella propria casa Luke Skywalker.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell, e Benny Safdie.

Alla regia sarà impegnata Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di alcune puntate di The Mandalorian.