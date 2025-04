Jason Statham al massimo della sua forma fisica in questo film in streaming su Prime Video?

Non hai mai visto Jason Statham al suo meglio finché non hai guardato questo thriller, ora disponibile in streaming su Prime Video.

Se credi di aver già visto il meglio del repertorio di Jason Statham, probabilmente ti sei perso La furia di un uomo - Wrath of Man, l'action-thriller del 2021 diretto da Guy Ritchie. E se invece lo hai già visto, potrebbe essere il momento giusto per rispolverarlo, soprattutto ora che è su Amazon Prime Video e Statham è tornato in azione con A Working Man, il film che sta "battendo" Biancaneve al botteghino.

Jason Statham, il thriller da recuperare in streaming

La furia di un uomo - Wrath of man: Jason Statham in un'immagine

Con Wrath of Man, Statham e Ritchie si ritrovano per la quarta volta dopo Lock & Stock, Snatch e Revolver, ma qui il loro marchio di fabbrica - battute taglienti e ritmo scanzonato - lascia spazio a un'atmosfera tesa e glaciale. Il protagonista abbandona la spavalderia e gli stunt esagerati per calarsi in una versione più fredda e spietata di sé stesso. Un'evoluzione che rende il film ancora più magnetico, trascinando lo spettatore in una spirale di tensione crescente. La buona notizia? Dal 1° aprile 2025, il film sarà disponibile in streaming su Prime Video.

Girato con uno stile essenziale e asciutto, Wrath of Man ricorda per struttura film come Pulp Fiction, ma senza la patina ironica di Tarantino. Il modello di riferimento è Le Convoyeur, thriller francese del 2004 da cui il film è tratto, ma Guy Ritchie sceglie di aumentare il tasso di minaccia e tensione.

La regia si affida a un minimalismo studiato, carico di suspense: ogni scena è una miccia accesa, e quando la violenza esplode, colpisce con la forza di un colpo di maglio. Il cast di supporto - che include Josh Hartnett, Scott Eastwood ed Eddie Marsan - arricchisce il quadro, ma il vero cuore pulsante è Statham, implacabile come non mai.