Rosamund Pike, scena d'amore imbarazzante in James Bond: "Pensavo di aver depilato il petto di Pierce Brosnan"

Rosamund Pike debuttò sul grande schermo nel 2002, quando recitò al fianco di Pierce Brosnan nell'episodio di 007 La morte può attendere. Nell'episodio di lunedì del podcast di David Tennant, l'attrice ha raccontato un aneddoto piuttosto imbarazzante.

Nel film di James Bond, Pike interpreta Miranda Frost, sensuale doppiogiochista che circuisce l'agente segreto. Nella chiacchierata con il collega, l'attrice ha svelato una storia molto bizzarra.

Rosamund Pike ha depilato il petto a Pierce Brosnan?

"Nel momento in cui stavamo girando la scena d'amore" racconta la star di Gone Girl "ovviamente ho scoperto cose come i copricapezzoli e tutti quei nastri adesivi". Una prassi nel mondo del cinema ma una vera e propria scoperta per l'attrice agli esordi.

"Abbiamo questo abbraccio appassionato, poi ci separiamo, io guardo i nastri e i copricapezzoli... ed erano pieni di peli. Ho pensato che stessi depilando il petto di Pierce! Ero mortificata! Pensavo che fossi così coraggioso e io nel frattempo gli stavo strappando i peli dal petto ad ogni abbraccio".

Rosamund Pike in una scena di An Education

In realtà... le cose non stavano andando proprio in quel modo:"Ci sono volute un paio di riprese per capire che non era lui, erano le pellicce finte del tappeto. Pensavo davvero di stare facendo la ceretta a quel pover'uomo!". Pike ha descritto il collega come un vero gentiluomo:"Non avrebbe potuto essere più gentile e di supporto".

Il primo ruolo di Rosamund Pike in carriera e l'esperienza sul set

All'epoca delle riprese di La morte può attendere, Rosamund Pike era proprio agli esordi; fu il suo primo ruolo cinematografico, anche se in precedenza aveva preso parte ad alcuni adattamenti BBC di romanzi classici di autori come Nancy Mitford ed Elizabeth Gaskell.

Profilo di Rosamund Pike in Doom

Un paio di anni fa,Rosamund Pike confessò che all'epoca non aveva mai visto un film di James Bond, ed elogiò la professionalità di Pierce Brosnan e Halle Berry che recitarono con lei.