Il nuovo teaser trailer della settima stagione di 9-1-1 anticipa un terrificante incidente

Il nuovo trailer della settimana stagione di 9-1-1 diffuso da ABC anticipa un terrificante incidente su una nave da crociera. La sesta stagione di 9-1-1 si è conclusa nel maggio 2023 lasciando alcune trame in sospeso. La stagione di 9-1-1 è prevista per il 14 marzo 2024.

Il teaser mostra una nave da crociera che viene improvvisamente scossa da un'esplosione mentre si avventura nell'oceano. Si sente poi un passeggero a bordo chiamare il 911 per chiedere aiuto mentre la nave si capovolge e metà di essa affonda completamente sotto l'acqua.

Di seguito potete guardare teaser trailer della settima stagione di 9-1-1:

Per la settima stagione 9-1-1 passa da Fox ad ABC. Athena (Angela Bassett) e Bobby (Peter Krause) sono andati in luna luna di miele nel finale della sesta stagione e come indica il trailer, potrebbe essersi trattato di un grave errore. Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama della settima stagione. Solo il breve teaser trailer indica, tuttavia, che gli episodi di 9-1-1 saranno pieni di enormi disastri, come gli tsunami, i terremoti distruttivi e gli incidenti aerei delle stagioni precedenti.