911 e 911 Lone Star, le puntate di domenica 5 maggio 2024 su Rai 2: trama e cast

Stasera, 5 maggio 2024, su Rai 2 dalle 21:20, tornano 9-1-1, giunto alla quinta stagione, e il suo spin-off 9-1-1: Lone Star, arrivato alla terza stagione. Le due serie, appartenenti al franchise creato da Ryan Murphy, sono state rinnovate per una nuova stagione, ma la serie madre è traslocata sull'ABC.

9-1-1: sinossi e cast dell'episodio 'Paura di essere tagliati fuori'

Bobby e la sua squadra affrontano una serie di interventi di emergenza, ognuno più impegnativo dell'altro. Il primo soccorso riguarda un'influencer che sviene in una sauna ma la squadra interviene prontamente per fornire assistenza medica e trasportarla in ospedale.

Durante una cerimonia di matrimonio, un momento di festa si trasforma in un'emergenza quando lo sposo inizia a sentirsi male. Bobby e la sua squadra agiscono rapidamente per stabilizzare il paziente e condurlo in ospedale, assicurandosi che riceva le cure necessarie.

Nel frattempo, una madre e sua figlia rimangono coinvolte in un incidente durante un'escursione.

Sul fronte personale, Maddie si preoccupa di aver perso i progressi della figlia Jee-Yun a causa dei suoi impegni lavorativi e May riflette sul percorso professionale di Athena. Hen e Karen vorrebbero ritrovare leggerezza e divertimento nella loro relazione.

Nel cast Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt e Ryan Guzman

Evan e Lucy partecipano con la squadra alle operazioni di soccorso

9-1-1: Lone Star, sinossi e cast dell'episodio 'Colpa del clown'

Owen cerca di affrontare seriamente i suoi problemi di gestione della rabbia e continua il suo percorso di terapia con impegno. Durante una sessione, arriva a un punto di svolta quando si trova a gestire una chiamata d'emergenza insolita: un clown che sta animando una festa di compleanno per un bambino ha avuto un incidente e necessita di soccorso immediato.

La chiamata tocca profondamente Owen, che ha una paura intensa dei clown a causa di un evento traumatico del suo passato. Mentre si trova di fronte alla situazione, Owen è costretto a confrontarsi con le sue fobie e a riflettere sulle radici della sua avversione. Questo diventa un momento cruciale per il suo percorso di guarigione, poiché decide di affrontare il suo trauma in terapia.

Owen affronta la sua fobia per i clown

Nel frattempo, Tommy, T.K. e Nancy vengono chiamati a intervenire in un'emergenza in cui una persona ha avuto un incontro doloroso con una lucertola alligatore. La squadra agisce rapidamente per prestare soccorso alla vittima, assicurandosi che riceva le cure necessarie.

Nel cast Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Rafael L. Silva, Natacha Karam e Jim Parrack.