911 e lo spin-off 911: Lone Star stasera su Rai 2, trama e cast delle puntate del 21 aprile

Questa sera a partire dalle 21:20 su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1: Lone Star. Queste due serie, ideate da Ryan Murphy, hanno ottenuto un notevole successo sia in patria che all'estero, grazie all'atmosfera carica di adrenalina delle singole puntate. Nel cast ci sono, tra gli altri, Peter Krause e Rob Lowe.

La squadra di 9-1-1

Sinossi e protagonisti degli episodi in onda questa domenica

L'episodio di 9-1-1 intitolato Fobie si concentra su tre trame parallele. Athena è chiamata a indagare su una rapina in una stazione di servizio locale che prende una svolta inaspettata.

Bobby e i suoi devono occuparsi di due salvataggi: un sub alle prime armi va nel panico mentre è immerso in una gabbia con gli squali. Bobby deve coordinare la squadra per riportare il sub in superficie in sicurezza, superando due ostacoli: gli squali e lo stato emotivo dell'uomo.

Poco dopo, Bobby riceve una chiamata di emergenza da una domestica che si trova in una casa infestata dai ragni. La donna è terrorizzata e intrappolata. Bobby e il suo team devono intervenire rapidamente per salvarla e gestire l'invasione di ragni, assicurandosi che la donna sia al sicuro.

Nel cast Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt e Ryan Guzman.

Rob Lowe e Owen

A seguire, alle 21.50, in prima visione, continua la terza stagione dello spin-off della serie: 9-1-1: Lone Star. Nell'episodio L'enigma della sfinge: La squadra della caserma 126 viene chiamata a intervenire su un incidente stradale. La situazione è complicata poiché una delle vittime è intrappolata all'interno del veicolo e l'auto rischia di prendere fuoco.

Owen sta attraversando una fase difficile nella sua relazione con Catherine. I due si trovano in disaccordo su un argomento importante, e le tensioni tra di loro aumentano. Tommy si prepara per il suo primo appuntamento dopo un periodo di tempo. Carlos si trova di fronte a una sorpresa inaspettata quando incontra lo sponsor di TK.

Nel cast Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Rafael L. Silva, Natacha Karam e Jim Parrack.