911 e lo spin-off 911: Lone Star stasera su Rai 2, trama e cast delle puntate del 28 aprile

Stasera, 28 aprile 2024, su Rai 2 dalle 21:20, saranno trasmessi due nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1: Lone Star. Queste serie, create da Ryan Murphy, hanno riscosso grande successo sia negli Stati Uniti che all'estero, grazie alla loro atmosfera avvincente e carica di tensione. Il cast include, tra gli altri, Peter Krause e Rob Lowe.

9-1-1: sinossi e cast dell'episodio "Colpi di fortuna"

Nel nuovo episodio di 9-1-1, la squadra di soccorso viene chiamata in azione per una situazione drammatica: una donna precipita dalla terrazza del suo attico. La scena è sconvolgente e richiede un intervento immediato da parte dei soccorritori, che devono lavorare rapidamente per salvare la donna e stabilire la dinamica dell'incidente.

Parallelamente, Eddie comincia il suo percorso di terapia per affrontare il disturbo da stress post-traumatico e il senso di colpa del sopravvissuto che lo tormenta. L'uomo si sforza di aprirsi e di esprimere le sue emozioni durante le sessioni di terapia, cercando di trovare un modo per convivere con il suo passato difficile e per recuperare il suo equilibrio emotivo.

Nel frattempo, Maddie è sopraffatta dall'ansia quando Jee-Yun comincia a sentirsi male. Preoccupata per la salute della bambina la porta immediatamente in ospedale per ricevere cure mediche.

Nel cast Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt e Ryan Guzman

Ryan Guzman è Eddie

9-1-1: Lone Star, sinossi e cast dell'episodio "Autocontrollo"

Nel nuovo episodio di 9-1-1: Lone Star, Owen e la squadra della 126 si trovano di fronte a una serie di emergenze legate a forti crisi di collera e mancanza di controllo delle emozioni. La sfida principale per Owen e i suoi colleghi è trovare un equilibrio tra rispondere alle chiamate di soccorso e affrontare gli effetti della forte agitazione su coloro che soccorrono.

Nel frattempo, il cognato di Tommy, Julius, arriva a sorpresa ad Austin per festeggiare il compleanno delle nipotine. La presenza di Julius è accolta con gioia, ma potrebbe anche portare tensioni impreviste, date le dinamiche familiari.

Natacha Karam è Marjan

Nel corso dell'episodio, Marjan affronta il capitano Strand sui suoi problemi di gestione della rabbia sottolineando le conseguenze che questa situazione ha sulle persone intorno a lui.

Nel cast Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Rafael L. Silva, Natacha Karam e Jim Parrack.