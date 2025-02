Le nuove foto di The Last of Us 2 mostrano alcuni dei personaggi che debutteranno negli episodi

Nelle puntate di The Lasf Of Us 2 debutteranno alcuni nuovi personaggi, ritratti in alcune foto tratte dalla prossima stagione.

The Last Of Us tornerà prossimamente sugli schermi televisivi con gli episodi della stagione 2 e il sito di Entertainment Weekly ha ora condiviso alcune foto che ritraggono i nuovi personaggi.

La serie tratta dai popolari videogiochi, in Italia grazie a Sky e NOW, proseguirà la storia di Ellie e Joel.

Il ritorno della serie

Neil Druckmann, parlando del ritorno di The Last of Us, ha anticipato che ci saranno molti cambiamenti rispetto al secondo videogioco, seguendo la storia dei protagonisti e l'evoluzione dei temi al centro della trama.

Lo showrunner ha sottolineato che alcuni anni fa avevano avuto da parte dei fan una reazione negativa legata al secondo videogame del franchise: "Facciamo ciò che è meglio per la storia, a prescindere da quello che accadrà. C'è una storia davvero particolare che volevamo raccontare e ci siamo imposti".

Pedro Pascal sarà nuovamente Joel

Nei sette episodi in arrivo dal mese di aprile, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel e Bella, si assisterà all'arrivo di nuovi personaggi.

Craig Mazin ha sottolineato di aver sentito la pressione di non deludere le aspettative di milioni di spettatori: "Pensiamo che il nostro lavoro sia di continuare a fare ciò che abbiamo fatto, ovvero sfidare le persone e deliziarle, sorprenderle, far provare loro delle emozioni e farle riflettere".

Druckmann ha ribadito: "Non reagiamo temendo il pubblico, ovvero pensando al nostro timore legato a come potrebbero reagire. Continuiamo a chiedere: 'Quale sarà la scelta migliore per questa storia, per questi personaggi?'. Ed è quella la scelta che prendiamo".

Jesse ed Ellie in una nuova foto

I nuovi arrivi nella serie

La nuova stagione mostrerà Joel ed Ellie cinque anni dopo quanto accaduto nella prima stagione. Ora i due vivono a Jackson, Wyoming, dove Maria (Rutina Wesley) guida una comunità con Tommy (Gabriel Luna). La coppia, inoltre, ha avuto un figlio. Ellie vive come una normale teenager e ha una cotta per Dina (Isabel Merced), ex del suo amico Jesse (Young Mazino).

Durante un periodo di relativa pace entra in scena Abby, parte affidata a Kaitlyn Dever che si era presentata a un'audizione per Ellie quando Screen Gems stava sviluppando un possibile film di The Last of Us. Druckmann ha spiegato che è rimasto in contatto con l'attrice che è poi stata scelta perché è "un'attrice incredibile".

Bella Ramsey e Isabel Merced nella serie

Le differenze rispetto al personaggio saranno evidenti, in particolare dal punto di vista fisico, ma gli showrunner hanno assicurato che Kaitlyn possiede lo spirito della versione dei videogiochi: "Quando provi a scegliere un eroe è difficile perché siamo esseri umani, non eroi. Per ogni atto eroico c'è qualcuno dall'altro lato che soffre e che si potrebbe considerare un villain. Quando si guarda Kaitlyn, c'è qualcosa nei suoi occhi con cui, a prescindere da quello che sta vivendo, entri in connessione. Era importante che trovassimo qualcuno con cui potevamo entrare in connessione nel modo in cui accade con Bella".

Mazin ha aggiunto che ritiene fosse una fantastica opportunità per immergersi in un personaggio fisicamente più vulnerabile rispetto ad Abby nei videogiochi, ma con lo stesso spirito forte: "La domanda è: 'Da dove viene questa natura formidabile e come si manifesta?'. Quello è qualcosa che verrà esplorato".

Il gruppo di Abby

Nel gruppo di Abby, ritratto anche nelle immagini inedite, ci sono anche Owen (Spencer Lord), Mel (Ariela Barer) che è dottoressa e la fidanzata di Owen, Nora (Tati Gabrielle) che è un medico militare, e Manny (Danny Ramirez), un ex soldato molto leale. Tutti i personaggi devono fare i conti con il proprio passato e numerosi traumi.

I cambiamenti rispetto al gioco

La Parte II del videogioco dovrebbe essere adattata in più di una stagione e HBO ha già parlato con gli showrunner del possibile rinnovo e di un futuro oltre a un terzo capitolo della storia. Neil ha sottolineato: "Abbiamo un piano. Sappiamo che dobbiamo andare avanti, ma potremmo non dirvi esattamente quanti episodi o quante stagioni saranno necessari per arrivare dove vogliamo".

Maria e Tommy nella seconda stagione

Le sette puntate della seconda stagione saranno particolarmente ricche di eventi, azione, momenti drammatici ed emozioni. Nella serie è stato utilizzato anche materiale sviluppato per i videogiochi. Druckmann ha anticipato che sarà qualcosa "di particolarmente brutale", ma non vede l'ora che le persone possano vederlo. Nella serie verrà introdotto anche un personaggio inedito interpretato da Catherine O'Hara, presenza a cui si è comunque accennato nel gioco.

Ramsey nel ruolo di Ellie

Nelle prossime puntate della serie, inoltre, si darà molto spazio alle diverse prospettive dei personaggi, sfruttando l'idea che si può essere un eroe o un villain in base ai ai punti di vista. Dal punto di vista narrativo, inoltre, ci saranno diversi salti temporali e un uso non lineare della narrazione.