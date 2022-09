Now You See Me 3: Ruben Fleischer sarà il regista del film

Lionsgate ha annunciato che sarà Ruben Fleischer il regista di Now You See Me 3, il sequel dei film con al centro i ladri illusionisti.

Now You See Me 3 ha trovato il suo regista: sarà Ruben Fleischer a essere impegnato dietro la macchina da presa del progetto prodotto da Lionsgate.

Il franchise che vede protagonisti il gruppo di ladri-illusionisti ha incassato, con i primi due capitoli della storias, ben 686.5 milioni di dollari.

La nuova sceneggiatura di Now You See Me 3 sarà firmata da Seth Grahame-Smith con la supervisione del regista Ruben Fleischer. Le versioni precedenti della storia erano firmate da Eric Warren Singer, già co-autore di Top Gun: Maverick.

Nel cast c'erano Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman.

Fleischer ha dichiarato: "Ci sono tre cose che amo assolutamente in questo mondo... Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e la magia. Avere la possibilità di lavorare con questi due attori talentuosi, e il resto dell'incredibile cast dei film di Now You See Me, è un sogno che diventa realtà. Sono da tempo fan dei film sulle rapine, amo venir coinvolto dalle svolte e dai misteri dove nulla è ciò che sembra. Ed è ancora più vero quando i ladri sono maghi: le opportunità sono infinite. Eric è stato in grado di sbloccare un modo fresco ed eccitante per realizzare un nuovo film e proporre nuovi divertenti personaggi, quindi sono eccitato nell'andare ancora più a fondo".

Il regista ha recentemente diretto Uncharted, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, e Venom, che ha superato quota 850 milioni a livello globale.