Nove perfetti sconosciuti tornerà con la stagione 2, confermata la presenza di Nicole Kidman

Hulu ha confermato il rinnovo per la stagione 2 della serie Nove perfetti sconosciuti, confermando inoltre il ritorno di Nicole Kidman nella doppia veste di protagonista e produttrice.

L'emittente americana ha inoltre svelato i primi nomi degli interpreti delle prossime puntate del progetto, distribuito in Italia su Prime Video.

Le prime anticipazioni

Nella seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti l'attrice Nicole Kidman riprenderà il ruolo di Masha, la direttrice del resort al centro della trama, e sarà coinvolta come produttrice esecutiva.

Nel cast sembra potrebbe esserci anche Murray Bartlett, recentemente tra le star di The White Lotus e The Last of Us. Tra gli interpreti ci saranno poi Liv Ullmann (Persona), Dolly De Leon (Verdict), Maisie Richardson Sellers (The Originals) e Aras Aydin (Escape).

La storia delle prima stagione

Lo show è ispirato al romanzo di Liane Moriarty del 2018. Creato da John Henry Butterworth e David E. Kelley, già autore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ispirato a un altro romanzo della Moriarty. Girato in Australia, il cast dello show Nine Perfect Strangers include Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.