Nine Perfect Strangers 2: Henry Golding raggiunge Nicole Kidman nel cast

Con le riprese della Stagione 2 di Nine Perfect Strangers già iniziate, Henry Golding ha appena raggiunto Nicole Kidman e il resto del cast in un ruolo ancora tenuto segreto.

Oltre a Golding, nel cast dei nuovi episodi sono presenti anche Dolly De Leon, Murray Bartlett, Maisie Richardson-Sellers, Aras Aydin, Christine Baranski, King Princess, Annie Murphy e Lucas Englander.

La storia

La serie drammatica originale di Hulu è stata creata da David E. Kelley (che potrebbe tornare anche in Big Little Lies 3) con Nicole Kidman alla guida del cast e in veste di produttrice esecutiva.

La storia segue Masha (Nicole Kidman), una guaritrice non convenzionale che gestisce il rifugio benessere Tranquillum House ed è in missione per ringiovanire la mente, il corpo e l'anima dei suoi clienti/ospiti. In un programma di 10 giorni, Tranquillum accoglie nove persone stressate e le aiuta a trasformare le loro vite, trovando il modo di alleviare il loro dolore emotivo e psicologico. Ben presto, però, gli ospiti iniziano a mettere in discussione i metodi controversi di Masha.

Cosa accadrà nella Stagione 2?

Alla fine della prima stagione, i trattamenti e le terapie insolite di Masha hanno in qualche modo aiutato i suoi pazienti a migliorare il loro stato mentale, ma lei lascia Tranquillum per intraprendere una nuova vita.

Nicole Kidman è inquietante nel teaser della serie Hulu Nine Perfect Strangers

La prima stagione di Nove perfetti sconosciuti era basata sul romanzo originale di Moriarty, ma poiché non esiste un seguito del libro, la seconda stagione avrà una storia completamente originale. Si dice anche che la seconda stagione sarà ambientata in una nuova location, dove un nuovo gruppo di persone busserà alla porta di Masha, in cerca di aiuto per le loro difficoltà emotive. Ciò significa che, sebbene il format principale rimarrà lo stesso, la storia e i suoi personaggi potranno prendere una direzione completamente nuova.

New entry

Henry Golding è divenuto celebre grazie alla sua interpretazione nel film campione d'incassi Crazy & Rich; ha quindi recitato al fianco di Blake Lively e Anna Kendrick in Un piccolo favore e nel film The Gentlemen di Guy Ritchie, di cui sta per arrivare l'omonima serie su Netflix. Prossimamente, lo vedremo ancora al servizio di Ritchie in The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.