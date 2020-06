Notting Hill, Julia Roberts e quella frase di Rita Hayworth: "Era insopportabile"

Julia Roberts ha odiato profondamente pronunciare, durante le riprese di Notting Hill, la celebre frase di Rita Hayworth: "Gli uomini vanno a letto con Gilda e si risvegliano con me". L'attrice ha confessato di aver parlato a lungo con Richard Curtis, il regista del film, a proposito di questa citazione.

Notting Hill: Hugh Grant con Julia Roberts in una scena del film

"Odio dire qualcosa di negativo su ciò che Richard ha scritto perché è un autentico genio, ma non sopportavo quella frase, provavo un vero e proprio senso di disprezzo verso quelle parole", ha dichiarato la Roberts. "Per me era come sentire il suono che fanno le unghie contro una lavagna, non credevo in quelle parole."

Rita Hayworth in una celebre sequenza di Gilda.

Anni dopo la Roberts ha confessato di amare il film, esclusa la citazione di Rita, anche se ha ammesso che in passato ha nutrito molti dubbi a proposito del progetto: "Mi fu fatta una breve sinossi e non mi sembrò niente di che ma quando lessi la sceneggiatura rimasi molto colpita, fin dall'inizio, con la scena di lei che va in libreria e sembra molto misteriosa. Poi arriva ragazzo che ha tutti questi problemi, se ne vanno, si scontrano e lei va a casa sua e una volta li si baciano. Mi piacque moltissimo."

Scritto da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, Notting Hill è una commedia romantica ambientata nell'omonimo quartiere di Londra che racconta la storia d'amore tra una star del cinema statunitense e un libraio inglese. Fanno aprte del cast anche Rhys Ifans, Emma Chambers, Tim McInnerny, Gina McKee e Hugh Bonneville.