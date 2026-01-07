"Aveva la trama più stupida di sempre": Julia Roberts su uno dei suoi film più celebri e amati

L'attrice ha ricordato la prima volta che ha letto lo script di quello che poi sarebbe diventato uno dei più amati della sua carriera. Solo che all'inizio non era proprio convinta del progetto

In una recente intervista concessa a Deadline, Julia Roberts ha dichiarato che all'epoca non rimase molto colpita dalla trama di un film che oggi è tra i più amati della sua carriera.

"Cavolo, ricordo ancora quando il mio agente mi chiamò per parlarmi di Notting Hill e io pensai: 'Beh, mi sembra l'idea più stupida che abbia mai sentito per un film'", ha ricordato Roberts.

Nel film l'attrice interpreta una star di Hollywood che si innamora di un negoziante (Hugh Grant) mentre cerca di passare inosservata a Londra. Roberts non rimase particolarmente entusiasta di quella premessa. "Interpreterò la più grande star del cinema del mondo e cosa farò?", ricorda di aver pensato. "E poi cosa succede? Sembrava una cosa fottutamente stupida".

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Julia Roberts voleva rinunciare al ruolo in Notting Hill

Tuttavia, dopo aver letto la sceneggiatura di Richard Curtis, Roberts ha cambiato idea. "Poi ho letto la sceneggiatura e ho pensato: 'Oh. È davvero affascinante e divertente. Oh, cavolo'", ha ricordato. "E poi sono andata a pranzo con Richard [Curtis], [il produttore] Duncan [Kenworthy] e l'amato [regista] Roger Michell, che riposi in pace".

Nonostante fosse rimasta affascinata dalla sceneggiatura, Roberts ha detto che inizialmente aveva accettato quell'incontro a pranzo per dire ai produttori che intendeva rinunciare al film. "Ma loro erano così affascinanti, dolci e divertenti", ha detto. "E ho pensato: 'Wow, questo film si farà davvero'".

Roberts ricorda con affetto l'esperienza di Notting Hill. "Ci siamo divertiti tantissimo a girarlo. Il cast era perfetto [grazie a Mary Selway], tutti gli amici, tutti", ha detto. "È stato fantastico. Ci siamo divertiti tantissimo. E penso che Roger abbia creato il film in modo tale che, in ogni momento, fosse pensato per essere un successo. Ha raggiunto i suoi obiettivi".

Notting Hill: Hugh Grant con Julia Roberts in una scena del film

L'obiettivo di Julia Roberts è far ridere il marito

L'attrice ha anche riflettuto sul suo approccio alla recitazione in commedie come Notting Hill. "C'è una matematica, ma penso che cambi a seconda del tipo di commedia", ha detto, sottolineando il consiglio che ha ricevuto dal regista di Pretty Woman e Se scappi, ti sposo. "Garry Marshall diceva sempre che una battuta è composta da tre parti, come un battito di tamburo. Voglio dire, ognuno ha il proprio modo di vederla".

Roberts ha concluso: "Per me, penso che dipenda solo dall'obiettivo. Ma voglio dire, la gioia della vita è far ridere le persone. Soprattutto mio marito, se riesco a farlo ridere davvero, perché lui mi fa ridere davvero, allora mi sento appagata".