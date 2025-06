Notting Hill: Julia Roberts e Richard Curtis insieme nelle storie social della figlia dello sceneggiatore

Scarlett Curtis ha pubblicato alcune immagini sul proprio account Instagram in occasione del suo 30° compleanno tra cui uno scatto del padre con la star.

Julia Roberts e Richard Curtis sono rimasti molto amici dopo aver lavorato insieme alla commedia romantica di successo del 1999, Notting Hill, in cui Roberts è protagonista con Hugh Grant.

Scarlett Curtis, figlia di Richard Curtis, tra i più importanti autori cinematografici britannici, ha pubblicato una serie di foto tra le storie Instagram per il suo compleanno.

Julia Roberts con Richard Curtis e il progetto sequel tramontato

L'immagine reunion di Notting Hill è stata pubblicata dalla scrittrice e mostra Julia Roberts e Richard Curtis abbracciati e impegnati a cantare una canzone, You've Got a Friend di Carole King.

Hugh Grant e Julia Roberts in Notting Hill

Nonostante il successo di Notting Hill, Richard Curtis aveva tentato di realizzare un seguito:"Avevo provato a scrivere una continuazione in cui i protagonisti divorziavano, ma Julia pensava fosse una pessima idea".

Il successo globale di Notting Hill

In Notting Hill, Julia Roberts interpreta Anna Scott, una famosa attrice hollywoodiana che finisce per innamorarsi di William Thacker (Hugh Grant), proprietario di una piccola libreria di viaggi londinese. Curtis abitava proprio nel quartiere omonimo.

La pellicola si rivelò un successo planetario con oltre 360 milioni di dollari incassati e tre nomination ai Golden Globe. All'epoca Julia Roberts era una star della commedia romantica e aveva recitato in successi come Pretty Woman, Se scappi ti sposo e Il matrimonio del mio migliore amico, e nel drammatico Erin Brockovich che le permise di vincere il premio Oscar come miglior attrice.

Julia Roberts e Hugh Grant in una scena di Notting Hill

Hugh Grant era nel periodo d'oro della sua carriera, dopo aver recitato come protagonista anche in Quattro matrimoni e un funerale e Ragione e sentimento. In seguito a Notting Hill avrebbe partecipato anche al franchise di successo de Il diario di Bridget Jones, nel ruolo dello scapestrato Daniel Cleaver.