Notting Hill: la libreria di viaggi e le altre vere location del film

A venticinque anni di distanza dall'uscita nelle sale di Notting Hill, il film scritto da Richard Curtis e diretto da Roger Michell, con protagonisti Hugh Grant e Julia Roberts, emoziona ancora oggi i fan del cinema romantico.

Ambientato nella suggestiva Londra, tra case a schiera dai colori vivaci, porte blu e strade alberate caratteristiche della zona ovest della metropoli britannica, Notting Hill tornerà sullo schermo questa sera, nel giorno di Natale, alle ore 21.15 su Rete 4.

Le vere location del film

Il film è stato girato principalmente nel quartiere residenziale londinese di Notting Hill, zona in cui Richard Curtis abitava, un luogo realistico e appropriato, secondo lo sceneggiatore per l'incontro tra due persone di mondi differenti.

Hugh Grant e Julia Roberts in una scena di Notting Hill

Ma quali sono le vere location presenti nel film? La libreria di William, i cui esterni sono stati girati al 142 di Portobello Road e gli interni nei Shepperton Studios, si ispira al The Notting Hill Bookshop, un negozio poco distante. Proprio Portobello Road è una delle zone più suggestive di Londra, sede del mercato e di articoli vintage, e fa da sfondo a diverse scene.

La porta blu è quella dell'appartamento di William e di Richard Curtis; venduta per beneficenza, è stata sostituita da un'altra porta inizialmente nera e ora tornata blu per i fan. Quando William e Anna (Julia Roberts) vanno al cinema si recano al Coronet Theatre, oggi un teatro ma fino al 2014 sala cinematografica. Uno dei luoghi più suggestivi del film è Kenwood House, set del film che sta girando Anna; situata a Hampstead Heath è una residenza storica del XVII secolo. La première del film dentro al film è stata girata a Leicester Square, storica zona di anteprime cinematografiche mentre i giardini in cui si introducono i due innamorati sono i Rosmead Gardens, dei giardini privati non accessibili al pubblico.

La storia d'amore di Notting Hill

Notting Hill racconta la storia dell'imbranato libraio William Thacker (Hugh Grant) che s'innamora della star del cinema Anna Scott (Julia Roberts). Due mondi differenti che si incontrano e provano a far funzionare una storia complicata.

Paparazzi, ex fidanzati e incomprensioni cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote al destino.