Nostalgia: Pierfrancesco Favino nella cinquina per il miglior attore agli EFA 2022

Pierfrancesco Favino eentra nella cinquina per il miglior attore agli EFA - European Film Award 2022, la cerimonia di consegna deei premi il 10 dicembre in Islanda.

La European Film Academy ha candidato come finalista Pierfrancesco Favino nella categoria miglior attore alla 35ª edizione degli EFA - European Film Awards per la sua interpretazione nel film Nostalgia di Mario Martone, film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023 nella selezione per la categoria "Miglior Film Internazionale".

La serata di premiazione degli EFA, i più importanti premi cinematografici europei, sarà sabato 10 dicembre in Islanda, a Reykjavík.

Nostalgia: Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva in una scena

"Da membro dell'EFA da tanti anni sono ancora più oroglioso di ricevere questa candidatura per Nostalgia di Mario Martone. Ringrazio lui di avermi portato con sé in questo viaggio e tutti i votanti per questo privilegio. Viva il cinema" ha commentato Pierfrancesco Favino.

Oscar 2023: Nostalgia di Mario Martone rappresenterà l'Italia agli Academy Awards

"Pierfrancesco Favino di Nostalgia non è solo il protagonista, è un'anima. Sono felice per la sua candidatura, che rappresenta con forza il film e tutti noi" ha aggiunto il regista Mario Martone.

Nostalgia: Pierfrancesco Favino durante una scena del film

Nostalgia ha partecipato In Concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes, riscuotendo molto successo tra il pubblico e la critica. Successivamente ha ottenuto cinque Nastri d'Argento per la Miglior Regia a Mario Martone, il Migliore Attore Protagonista a Pierfrancesco Favino, la Migliore Sceneggiatura a Mario Martone e a Ippolita Di Majo e per il Migliore Attore Non Protagonista a Francesco Di Leva e a Tommaso Ragno

Il film, che vede nel cast insieme a Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella, è una produzione PICOMEDIA e MAD ENTERTAINMENT in associazione con MEDUSA FILM e in coproduzione con ROSEBUD ENTERTAINMENT PICTURES.