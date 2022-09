Oscar 2023: Nostalgia di Mario Martone rappresenterà l'Italia agli Academy Awards

La commissione di selezione ha emesso il suo verdetto. Sarà Nostalgia di Mario Martone, interpretato da Pierfrancesco Favino a rappresentare l'Italia agli Oscar 2023.

Nostalgia: Tommaso Ragno in una scena

La decisione è stata presa dalla Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar, istituita dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola.

Nostalgia concorrerà per entrare nella shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

Nostalgia, Pierfrancesco Favino: "Nel film di Mario Martone parlo come Ibrahimović"

Come rivela la recensione di Nostalgia, Pierfrancesco Favino interpreta un uomo di mezza età di nome Felice Lasco che fa ritorno a Napoli dopo aver vissuto in Egitto per 40 anni. Una volta tornato, è catturato dai ricordi di una vita lontana trascorsa nella sua città natale, mentre la sua giovinezza criminale lo raggiunge lentamente.

Oltre a Favino, nel cast di Nostalgia c'è anche Francesco Di Leva, protagonista ne Il sindaco del rione Sanità di Martone che qui interpreta un prete che cerca di aiutare il protagonista a navigare nella Napoli di oggi.