Nosferatu: un Willem Dafoe infernale nella nuova immagine del remake di Robert Eggers

Dopo aver dato un'occhiata a Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult, ecco anche la prima immagine di Dafoe nel film in arrivo nel 2024.

Tra le varie anticipazioni dei film in arrivo nel 2024, è stata diffusa in rete una nuova immagine del remake di Nosferatu di Robert Eggers nella quale possiamo dare una prima occhiata al personaggio di Willem Dafoe.

Il personaggio di Dafoe, giunto alla terza collaborazione consecutiva con Eggers dopo The Lighthouse e The Northman, è ritratto mentre è immerso in una risata dal sapore diabolico circondato dalle fiamme.

Al momento, i dettagli del film di Eggers sono relativamente sconosciuti, ma sappiamo che il film originale del 1922 Nosferatu il vampiro - da cui è tratto il remake di Eggers - era incentrato su Hutter e sui suoi tentativi di proteggere la moglie Ellen dal Conte Orlok che ne è ossessionato.

Nosferatu, "un remake spaventoso e gotico"

Eggers ha dichiarato a Empire che il suo sarà un remake "spaventoso, horror e gotico" e che Bill Skarsgård sarà totalmente irriconoscibile nei panni del tetro vampiro Orlock.

Nosferatu: il nuovo film horror di Robert Eggers ha ora una data di uscita negli USA

Inoltre il regista ha dichiarato che la storia del film si concentrerà principalmente sul personaggio di Ellen, la moglie di Thomas interpretata da Lily-Rose Depp (potete sbirciare la prima foto del suo personaggio). Il cast di Nosferatu comprende anche Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin.