Nosferatu: il nuovo film horror di Robert Eggers ha ora una data di uscita negli USA

Nosferatu, il nuovo film diretto da Robert Eggers, ha finalmente una data di uscita nelle sale americane: l'appuntamento è previsto per il 25 dicembre 2024.

Il progetto horror si dovrò quindi scontrare ai box office con i lungometraggi "natalizi" che debutteranno il 20 dicembre negli Stati Uniti.

I dettagli del nuovo progetto

Robert Eggers ha scritto e diretto Nosferatu e il cast, davvero stellare, è composto da Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe.

Il progetto è un remake del film muto, realizzato nel 1922, diretto da F.W. Murnau.

Nosferatu, nelle sale, si scontrerà con Mufasa (il prequel della storia raccontata in Il Re Leone), e Sonic - Il Film 3.

Peter Kujawski, a capo di Focus Features, ha dichiarato: "L'audace regia di Robert Eggers è sempre un dono per i fan, e possiamo promettervi che il suo Nosferatu sarà davvero un modo unico per festeggiare il Natale".

Eggers sarà coinvolto anche come produttore insieme a Chris Columbus, Eleanor Culumbus, Jeff Robinov e John Graham.