Il 2024 di Universal, a caccia di conferme tra animazione, horror e grandi autori

Dall'attesissimo Nosferatu a The Fall Guy e tanta animazione, Universal prova a ripetere il successo dell'anno che sta per concludersi con ottime uscite previste per il 2024.

Tra Super Mario - Il film e Oppenheimer, Universal Pictures è reduce da un'ottima annata che aspetta solo di confermarsi in questo finale di 2023 e poi per un 2024 che appare fin da ora ricco di grandi titoli e autori. Le Giornate Professionali di Sorrento sono state l'occasione per dare uno sguardo al listino messo in piedi e dialogare con la dirigenza della sezione italiana della major per farci raccontare le scelte fatte in termini di date, in attesa di scoprire quanto il pubblico nostrano sarà coinvolto dall'epopea della famiglia di anatre di Prendi il volo.

La grande animazione

Prendi il volo: un'immagine

Questa panoramica non può che iniziare dall'immediato futuro, quasi dal presente, ricordando l'uscita del 7 dicembre (dopo le anteprime del 2 e 3) di Prendi il volo, il nuovo lavoro di casa Illumination, uno studio abituato a grandi successi, da Cattivissimo me e i Minions a Super Mario. Il film d'animazione, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Prendi il volo, è un po' diverso, più solido dal punto di vista narrativo, emozionante, e siamo curiosi di vedere come sarà accolta dal pubblico italiano, che potrà godersi le voci di Serena Rossi e Francesco Scianna.

Non è l'unico prodotto Illumination, però, e l'altro arriverà nel periodo tradizionalmente forte per il settore di fine agosto, quando aprirà l'inizio della nuova stagione e il cosiddetto Back to School: si tratta di Cattivissimo me 4, che ci riporta nel mondo di Gru e i suoi Minions per un'altra avventura. Un altro quarto capitolo invece arriva prima di Pasqua, il 7 marzo, ed è Kung Fu Panda 4, mentre verso l'autunno, il 19 settembre, arriva un altro titolo Dreamworks Animation, The Wild Robot, tratto dal bestseller di Peter Brown e diretto dal Chris Sanders di Dragon Trainer.

Inizio anno con il cinema internazionale

Tra gennaio e marzo ci sono diversi titoli che vengono dal cinema internazionale, tra grandi autori e attori di sicura presa sul pubblico. Si parte il 18 gennaio con The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, in questi giorni a Torino, con l'amatissimo Paul Giamatti nel cast, ma a fine febbraio, il 29, troviamo Ryan Gosling, Emily Blunt ed Aaron Taylor-Johnson in The Fall Guy di David Leitch, adattamento della serie Professione pericolo.

Ancora a febbraio, ma nel primo giorno del mese, troviamo Argylle - La super spia, action thriller ugualmente atteso che porta su schermo Henry Cavill insieme a Bryce Dallas-Howard, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson e John Cena. Non basta, perché con l'arrivo della primavera sarà finalmente il momento di poter vedere Drive-Away Dolls di Ethan Coen, uno dei fratelli Coen al debutto in un film di finzione, con Geraldine Viswanathan e Margaret Qualley.

Spazio alla tensione

C'è anche una buona rappresentanza di horror nel 2024 di Universal, dall'attesissimo Nosferatu di Robert Eggers, con Bill Skarsgård irriconoscibile vampiro, Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe in un cast stellare e di cui sono emerse proprio in questi giorni prime convincenti immagini. Sembrano ugualmente interessanti gli horror di Blumhouse Night Swim, con Wyatt Russel e Kerry Condon su una donna terrorizzata da uno spirito mentre nuota di notte in piscina, e Speak No Evil, in uscita ad agosto e incentrato su una famiglia danese in visita ad amici olandesi conosciuti in vacanza.