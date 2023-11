Nosferatu, Robert Eggers: 'Bill Skarsgård è talmente irriconoscibile che non è neppure nel film'

Robert Eggers, il regista di The Witch e The Lighthouse, ha rivelato che il protagonista del suo Nosferatu, Bill Skarsgård, subirà una trasformazione tale nel film da esserne praticamente assente. Da mesi Eggers, autore estremo e perfezionista, sta lavorando all'adattamento de classico di F. W. Murnau del 1922 e ora fornisce i primi dettagli in concomitanza con la pubblicazione della prima foto del film che mostra il look della protagonista femminile Lily-Rose Depp.

"Dirò che Bill si è così trasformato, temo che potrebbe non ottenere il credito che merita perché è semplicemente... non è lì", ha detto Robert Eggers a Empire riguardo alla performance di Bill Skarsgård.

Nosferatu: cosa sappiamo del nuovo film di Robert Eggers

Primi dettagli sui personaggi

A fianco di Depp e Skarsgård, il cast di Nosferatu comprende anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Willem Dafoe, già diretto da Eggers in The Lighthouse e The Northman. Lily-Rose Depp interpreta Ellen Hutter, sposata con l'agente immobiliare interpretato da Nicholas Hoult e vittima dell'incantesimo del conte Orlock (Skarsgård). "È ancora più fedele alla storia di Ellen rispetto alle versioni precedenti. E Lily-Rose è assolutamente fenomenale", ha detto il regista. Ma l'attenzione si concentrerà probabilmente sul tetro vampiro di Bill Skarsgård, figura seminale del cinema horror.

"Sul set si sentiva come se Bill onorasse chi era venuto prima di lui. È tutto molto sottile. Ma penso che la cosa fondamentale sia che è ancora di più un vampiro della tradizione. Secondo me assomiglia a un nobile della Transilvania deceduto e ne ripropone l'aspetto e il look nei minimi dettagli" ha garantito il regista.