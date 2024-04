Nosferatu: colli sanguinanti, ratti in fuga, male oscuro, il trailer del remake di Robert Eggers è spaventoso

Robert Eggers ha svelato al pubblico del CinemaCon di Las Vegas il primo trailer del suo remake di Nosferatu che si preannuncia terrificante. Nel promo, Lily-Rose Depp, nel ruolo di una giovane donna devota, prega a lume di candela. "Vieni da me, vieni da me, ascolta la mia chiamata", intona prima che una mano si allunghi per afferrarle il collo.

E il pubblico si immerge subito in un'atmosfera horror, con la telecamera di Robert Eggers che spazia attraverso villaggi invernali, castelli fatiscenti pieni di segreti e topi che corrono sull'acciottolato, presagendo una sorta di forza primordiale che sta per gettare un'ombra su tutto (a un certo punto un'ombra che striscia attraverso lo schermo, come svela Variety). Il film evoca il meglio dell'horror classico: è bizzarro, inquietante e anche stranamente bello. Ma non è solo artistico. Il sangue che sgorga dai colli (dopo tutto è un film sui vampiri) e le bande di abitanti dei villaggi armati di pali auspicano di usare il folklore per combattere queste forze invisibili.

"Il male viene da dentro di noi o dall'aldilà?" chiede Lily-Rose Depp in una scena del del trailer. Sulla base del filmato, la risposta in Nosferatu sembra provenire da entrambi i luoghi.

Nosferatu, Robert Eggers: "Bill Skarsgård è talmente irriconoscibile che non è neppure nel film"

Primi dettagli su Nosferatu

Locandina di Nosferatu

Oltre a Lily-Rose Depp, nel cast di Nosferatu troviamo Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlock (lo si intravede da dietro, curvo in una posizione accovacciata come un pipistrello), Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin. Inoltre, Eggers ritrova Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile il ruolo di un burbero ex marinaio in The Lighthouse e che è apparso anche nel film precedente del regista, The Northman.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau, che ha dato vita a varie riletture tra cui L'ombra del vampiro, del 2000, che vedeva protagonista proprio Willem Dafoe, e la versione del 1979 di Werner Herzog, Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski, Isabelle Adjani e Bruno Ganz.

Nosferatu arriverà nei cinema a Natale 2025; ancora non sappiamo quando il trailer mostrato al CinemaCon verrà diffuso in rete.