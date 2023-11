Nosferatu: Lily-Rose Depp nella prima foto del film horror di Robert Eggers

Robert Eggers è tornato alla regia per realizzare la sua versione di Nosferatu, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale che ritrae la protagonista Lily-Rose Depp.

Grazie al magazine Empire è infatti possibile vedere la prima immagine inedita del progetto cinematografico, remake del cult degli anni '20.

La prima foto di Nosferatu

Un horror gotico

L'uscita dell'horror Nosferatu è prevista per il 2024 e Robert Eggers ha dichiarato: "Sì, si tratta di un film spaventoso: è un horror. Si tratta di un film horror gotico".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Penso che non ci sia stato un film gotico vecchia scuola da un po' di tempo. E penso che la maggioranza degli spettatori scopriranno che questo è uno di questi".

Lily-Rose Depp ha la parte di Ellen Hutter, la moglie di Thomas (Nicholas Hoult), alle prese con il potere del Conte Orlok, assetato di sangue. Eggers ha anticipato: "Rispetto alle precedenti versioni è maggiormente una storia su Ellen. E Lily-Rose è assolutamente fenomenale".

Nosferatu: cosa sappiamo del nuovo film di Robert Eggers

La trasformazione di Skarsgard

Bill Skarsgård avrà il ruolo della creatura e l'attore si è letteralmente trasformato per il ruolo: "Temo che potrebbe non essere lodato come merita perché semplicemente... Non è lì".

L'attore si è ispirato alle interpretazioni di Max Schreck e Klaus Kinski, per rendere omaggio a chi ha avuto la parte prima di lui, ma il regista ha spiegato: "Penso che l'aspetto principale è che è ancora di più un vampiro folk. Secondo me sembra un nobile morto della Transilvania, e in un modo che non abbiamo mai visto realmente, come se fosse realmente un vero nobile della Transilvania morto, con l'aspetto che avrebbe e gli abiti che avrebbe indossato".