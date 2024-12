Nosferatu, Robert Eggers sorprende tutti ancora una volta: ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Nosferatu di Robert Eggers è uno dei film più attesi del 2024 fin da quando è stato annunciato, ma ora l'hype dei fan rischia di esplodere visto che il passaparola della critica si sta rivelando più che positivo.

Il remake del classico horror del 1922, che a sua volta era un adattamento non ufficiale del Dracula di Bram Stoker, è interpretato da Bill Skarsgård nel ruolo del Conte Orlock. Il cast è completato da Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney e Ralph Ineson.

Sotto la direzione di Eggers, che è diventato uno dei registi più interessanti grazie a film come The Witch e The Northman, Nosferatu è già pronto a diventare uno dei migliori titoli del 2024.

La pellicola ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio del 95% sulla base di 42 recensioni della critica. In una di queste leggiamo: "Eggers reinterpreta l'opera fondamentale di Murnau come una tragedia gotica psicosessuale che trasforma questo adattamento in un mesmerico capolavoro macabro".

In un'altra critica entusiasta leggiamo ancora: "Nosferatu non solo rivitalizza un mostro classico, ma ci ricorda anche perché sono importanti". E ancora: "La sceneggiatura ampiamente suggestiva di Eggers non mette troppo a fuoco i dettagli della repressione di Ellen, ma la sua interpretazione fa sì che il resto del film non debba preoccuparsene".

L'uscita di Nosferatu nelle sale italiane è fissata per il 1° gennaio 2025, mentre in quelle americane arriverà già il giorno di Natale. Nelle ultime settimane hanno fatto discutere le dichiarazioni di Eggers sui topi utilizzati sul set e l'immancabile secchiello di popcorn del marketing, che risulta davvero inquietante.