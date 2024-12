Nosferatu, nel film sono stati usati migliaia di topi ed Emma Corrin ammette: "Un'esperienza terrificante"

Le riprese del film Nosferatu, diretto da Robert Eggers, sono state caratterizzate dalla presenza sul set di 5000 topi che hanno causato non pochi problemi, in particolare a Emma Corrin.

Il regista ha sottolineato che nel lungometraggio i roditori sembrano seguire e rappresentare il vampiro e sono stati quindi addestrati per poter entrare in scena nei momenti giusti.

L'uso dei topi nel film Nosferatu

Robert Eggers, intervistato da Deadline, ha inoltre dichiarato: "Penso che in alcune scene ci fossero migliaia di topi, che non è così complicato. La cosa più grande che lo rende difficile è che dovevamo tenerli sotto controllo per la loro sicurezza con del plexiglass che non si vede in scena. E poi i ratti sullo sfondo diventano CG".

Emma Corrin ha poi dovuto girare delle scene in cui i topi le camminano sul corpo. Il regista di Nosferatu ha sottolineato: "I ratti sono incontinenti, quindi stavano defecando e urinando su di lei, ciak dopo ciak. Quello è stato difficile".

Nosferatu: cosa sappiamo del nuovo film di Robert Eggers

L'ex star di The Crown ha ricordato: "Trenta topi erano sul mio petto nudo. Onestamente, sono stata piuttosto coraggiosa nell'affrontare la situazione. Sono stata molto stoica, davvero britannica. E poi eravamo nella scena, e non indossavo un top ed è stato semplicemente orribile. Quell'odore è qualcosa che non si può immaginare. E l'incontinenza era qualcosa che non mi aspettavo realmente, ma è stato terribile... Era orribile".

I topi, inoltre, sembravano apprezzare un dettaglio specifico: "Amavano i miei capelli, quindi andavano in testa, si sedevano nella parrucca e mi ritrovavo tutto in faccia. Guardate I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!?. Sapete quando dovevano mettere la mano nella scatola con le tarantole? Era un po' in quel modo, sarò sincera".

La presenza dei ratti sul set

Hoult nel film Nosferatu

Nicholas Hoult ha invece ricordato che ha girato una scena in cui apre la bara e c'è Bill Skarsgard disteso dentro insieme a dei topi: "Era chiuso lì dentro con i ratti e io pensavo: 'Continuerò a sbagliare la scena, così deve farla altra volte'. Quando siamo entrati dentro quella stanza c'erano tipo 5000 topi e poi erano diventati quasi come un tappeto. Tappeti di ratti. Quello è ciò che venderei sul mio negozio Etsy".

Aaron Taylor-Johnson ha inoltre dovuto avvisare la moglie di non vedere il film: "Ho detto a Sam: 'Mi dispiace, ma non puoi vederlo'. Lei ha risposto: 'Beh, voglio davvero disperatamente vederlo, ma è così terrificante?'. E ho risposto: 'Ascolta, hai una fobia dei topi. Quella è una cosa e poi è terrificante'. E so che sicuramente causerà innumerevoli notti insonni alla maggior parte delle persone. Ma alla gente piace".