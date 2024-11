Nosferatu: ecco il raccapricciante secchiello per popcorn dell'horror di Robert Eggers

Tra un mese esatto potremo finalmente vedere Nosferatu di Robert Eggers nelle sale e, per accompagnare il film sui vampiri, Regal Cinemas ha presentato uno spettacolare e raccapricciante secchiello per popcorn personalizzato che farà sicuramente piacere a molti fan del macabro.

Il film, che uscirà il giorno di Natale, è una rivisitazione dell'originale tedesco del 1922 e vede Bill Skarsgård nel ruolo del Conte Orlok, mentre Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp interpretano la coppia di sposi Thomas ed Ellen Hunter.

Nel post pubblicato su X, Regal ha dato ai fan un assaggio di ciò che dovranno aspettarsi a dicembre, e non ha deluso le aspettative. Il Nosferatu Sarcophagus Popcorn Collectible è tutto ciò che volevamo che fosse, e anche di più. Il recipiente è una replica della bara di Orlok vista nel film e sembra abbastanza grande da contenere una discreta quantità di popcorn.

Non si sa ancora nulla sul costo dell'elaborato contenitore, ma in base a ciò che abbiamo visto in altri secchielli per popcorn, probabilmente avrà un prezzo compreso tra i 29 e i 35 dollari. La rivelazione coincide con l'inizio delle prevendite dei biglietti per il debutto del 25 dicembre, che promette di essere uno dei migliori film horror dell'anno.

Nosferatu, Nicholas Hoult: "Non resta niente di Bill Skarsgård nel personaggio che vedrete al cinema"

Se oggigiorno i vampiri sono in gran parte rappresentati come creature sexy e cupe che a volte scintillano (grazie o per colpa di Twilight), non troverete nulla di tutto ciò nella versione di Nosferatu di Eggers, che mira a riportare in vita la versione del vampiro ispirata ai racconti popolari di un tempo.

Le prime versioni europee di questi esseri non-morti erano ben lontane dagli aristocratici con mantello e proprietari di castelli resi famosi da Bram Stoker, e venivano invece rappresentate come creature orribili e spettrali avvolte nel mistero. Su queste pagine potete leggere le prime reazioni al Nosferatu di Eggers, in attesa della nostra recensione.