Nosferatu: il primo trailer dell'horror di Robert Eggers è agghiacciante e non vi farà dormire la notte

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Nosferatu, remake del celebre classico horror firmato stavolta da Robert Eggers e che vedrà Bill Skarsgård nei panni dell'iconico vampiro.

Il teaser si apre con Lily-Rose Depp che prega e vigila, chiedendo a qualcosa - o a qualcuno - di venire da lei. Si sente la sua voce fuori campo che chiede al Professor Albin Eberhart Von Franz di Willem Dafoe se il male viene dall'interno di una persona o se si fa strada dall'esterno.

Da qui, il ritmo si alza, con immagini orribili piene di frotte di ratti e un uomo che stacca a morsi la testa di un piccione, mentre guardiamo il Thomas Hutter di Nicholas Hoult dare la prima occhiata al castello del Conte Orlok (Bill Skarsgård).

Sebbene la sua ombra si allunghi su tutto, non vediamo mai il celebre vampiro già portato sullo schermo da Murnau e Herzog, bensì possiamo dare uno sguardo a tutti gli altri personaggi. Nelle immagini che scorrono, ci vengono presentati appunto la Ellen di Lily-Rose Depp e il Thomas di Nicholas Hoult, mentre Willem Dafoe - sodale collaboratore di Eggers - è il Professor Albin Eberhart Von Franz.

Nosferatu, Robert Eggers: "Riprese difficili, ma ho cercato di andare oltre le mie capacità"

Da quello che possiamo valutare finora, Eggers si è attenuto al soggetto della storia di Bram Stoker e del suo classico romanzo horror, Dracula. Il film trasporterà il pubblico nella Germania del XIX secolo e seguirà l'infatuazione del Conte Orlok per Ellen Hutter. I cacciatori di vampiri saranno pronti a conficcare un paletto nel cuore del succhiasangue, mentre il marito di Ellen, Thomas, farà di tutto per tenersi stretta la sua amata e tenerla lontana dall'incantesimo del non morto.

La pellicola, che arriva due anni dopo The Northman, riporterà Eggers nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2024, giusto per trascorrere un Natale decisamente alternativo.