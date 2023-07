Nosferatu, Robert Eggers: 'Riprese difficili, ma ho cercato di andare oltre le mie capacità'

Robert Eggers ci ha dimostrato in più occasioni di non temere le sfide. Ma la sfida più impegnativa l'ha affrontata con le riprese della sua ultima fatica, Nosferatu, come ha ammesso lui stesso specificando di aver dovuto superare i propri limiti.

Nosferatu rileggerà la storia del classico dell'orrore focalizzandosi sul minaccioso conte Orlok, un vampiro che cerca di stabilire il suo regno del terrore. Mentre si trasferisce in una nuova terra, la creatura delle tenebre si innamora di una giovane donna di nome Ellen, che ha una forte somiglianza con il suo amore perduto. Il marito di Ellen, Thomas Hutter, scopre gradualmente l'orribile verità su Orlok, corre contro il tempo per proteggere Ellen e la sua comunità dall'insaziabile sete di sangue del mostruoso vampiro.

A interpretare il misterioso Orlok è Bill Skarsgård, affiancato da Lily-Rose Depp e Willem Dafoe. Con loro nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney, Emma Corrin e Ralph Ineson. Le location delle riprese, che si sono conclude a Praga il 19 maggio, includevano il castello Rožmitál del XIV secolo e il complesso Invalidovna di Praga, un edificio barocco noto come monumento nazionale.

Robert Eggers vuole spingersi oltre i propri limiti

Parlando con Empire Magazine, Robert Eggers ha spiegato che, come per i suoi progetti precedenti, intendeva estendere le proprie capacità e vedere fino a che punto poteva spingersi. Ecco le sue parole:

"Sto cercando di andare oltre ciò di cui sono capace. Come sempre, è stata una ripresa difficile. Ieri sera stavamo girando una scena su una nave con molta pioggia e onde, e il deflettore della pioggia, che serve a deviare la pioggia fuori dall'obiettivo, si stava rompendo e si appannava. Ho passato gli ultimi giorni a lavorare solo con marinai russi su una barca. Sono così felice di aver realizzato The Northman prima e di aver imparato quello che ho imparato. Quando penso al piano di produzione di Nosferatu, mi stupisco di come siamo riusciti ad arrivare in fondo".