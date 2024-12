Nosferatu, Nicholas Hoult: "Robert Eggers mi ha regalato il pene prostetico del Conte Orlok incorniciato"

Nicholas Hoult ha un ricordo speciale del set di Nosfertu incorniciato a casa propria, il pene prostetico del Conte Orlok. A donargli il "delizioso oggetto" è stato il regista Robert Eggers in persona, che gli ha fatto recapitare il dono a casa dopo la fine delle riprese.

In un'intervista con Elle, Hoult ha rivelato la storia del regalo, che compare in una scena memorabile in cui il conte Orlok di Skarsgård si nutre di lui. Ecco le sue parole:

"Ho il pene del conte Orlok incorniciato a casa. C'è una scena in cui Bill Skarsgård beve il mio sangue e Robert Eggers dopo mi ha chiesto, 'Come è stato per te?'. Ho risposto: 'Potevo sentire il suo pene sulla mia gamba'. E poi, come regalo, Rob l'ha incorniciato e me lo ha spedito a casa, ma la cornice si era rotta quando l'ho ricevuto, quindi ho dovuto portarlo nel negozio di cornici per farla rifare. Ho dovuto dire, 'Ehi amico, puoi aggiustarlo?' Non ha battuto ciglio, poi quando sono tornato a riprenderlo penso che abbia notato la stranezza e mi cha chiesto: 'È una specie di pezzo da collezione?' Ho risposto 'L'hai detto'".

Un vampiro cupo come la notte

Una scena di Nosferatu col castello di Orlok sullo sfondo

Il "dono bizzarro, ma allo stesso tempo cupamente umoristico" ricevuto da Nicholas Hoult anticipa i temi psicosessuali che Eggers infonde nel suo remake, e che spingono il Conte Orlok alla ricerca ossessiva della moglie dello sfortunato agente immobiliare interpretato da Hoult, Ellen Hutter (Lily-Rose Depp). Proprio come Nosferatu di Werner Herzog, che offriva un ritratto più onirico e sensuale del vampiro titolare, il film di Eggers sembra pronto a scavare negli aspetti più oscuri e intimi del mito del vampiro riportando alla luce il suo ruolo come simbolo del desiderio represso e degli istinti primordiali. Le interazioni del Conte Orlok con Thomas Hutter promettono di incarnare queste tensioni inquietanti.

I film di Robert Eggers sono noti per la capacità del regista di intrecciare l'autenticità storica con una narrazione surreale e suggestiva. Prendendo ispirazione sia dal classico muto di F.W. Murnau del 1922 che dalla reinterpretazione onirica di Herzog, Eggers crea una versione modernizzata del mito del primo vampiro, come rivela la nostra recensione di Nosferatu, che combina l'orrore gotico con un'esplorazione del potere.

L'uscita italiana di Nosferatu, uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema, è prevista il 1 gennaio 2025.