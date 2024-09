Nosferatu, Nicholas Hoult: "Non resta niente di Bill Skarsgård nel personaggio che vedrete al cinema"

Manca ancora un bel po' di tempo prima di poter godere della visione del Nosferatu di Robert Eggers, ma l'hype è già alle stelle. Motivo? La performance di Bill Skarsgård si preannuncia stellare come anticipa il collega Nicholas Hoult, che nel film interpreta Thomas Hutter.

"Nel ruolo del Conte Orlok è terrificante, non è Bill" anticipa Hoult, ospite della Mostra di Venezia dove ha presentato il thriller poliziesco The Order, a IndieWire. "Questo è ciò che è così inquietante. Offre una performance davvero mimetica in cui non è rimasto nulla di Bill, questo è spaventoso e fa paura. La sua voce, la sua fisicità, il trucco che ha, è davvero un personaggio meraviglioso e lui ha fatto un bellissimo lavoro".

Una scena di Nosferatu

Primi dettagli di Nosferatu

Nella versione di Robert Eggers, Lily-Rose Depp interpreta Ellen Hutter, una donna la cui anima viene sedotta dal Conte Orlok, costringendo il marito Thomas Hutter a lottare per salvarla. Il film viene presentato come un racconto gotico sull'ossessione tra una giovane donna tormentata e un terrificante vampiro infatuato di lei, che causerà orrori indicibili al suo risveglio.

Nosferatu: svelata la durata dell'horror di Robert Eggers

In precedenza Bill Skarsgård anticipato che il ruolo "ha chiesto il suo prezzo. Era come evocare il male puro. Mi ci è voluto un po' per scrollarmi di dosso il demone che era stato evocato dentro di me".

"Ricordo che all'inizio cercava di parlarmi di cosa significasse essere uno stregone morto, e io sono interessato all'occulto, ma lui era su un livello diverso" ha aggiunto Eggers. "Credo che da tempo manchi un racconto gotico davvero spaventoso, ma credo che gran parte del pubblico troverà questa visione ardua".

Nosferatu arriverà nei cinema a Natale 2025.